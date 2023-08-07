油塘新盤加推122伙

長實執行董事趙國雄表示，該盤於首輪銷售前仍有機會再度加推，但開賣前不會加價，視乎收票情況再決定賣樓日期。集團營業部首席經理郭子威指出，有約三成睇樓客原先有意購買資助房屋。至於參觀人士當中，有約四成客戶對項目一房戶型感興趣，另超過兩成有意認購兩房單位。

GREENWICH超購逾9.8倍 昨日加推的第2號價單涵蓋各種戶型，集團營業經理陳詠慈表示，新推單位由開放式至三房間隔，實用面積210至718方呎。其中，一房及兩房佔72伙及35伙最多，開放式及三房則有7伙及8伙，整批折實售價294.4萬至1,134.6萬元，呎價約13,148至16,544元。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目展銷中心已暫錄約3,000人次參觀，受到市場關注。樓盤屬於住宅及商業綜合項目，設有步行街的商業規劃，住客亦可共用項目首3期所提供的近40項會所設施。

上述市區項目鎖死樓市購買力，新盤市場過去周六、日僅錄約10宗成交。其中，同屬恒地旗下已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN，昨單日沽出兩個實用面積255方呎的一房戶，包括21樓B6室，成交價635.2萬元，呎價約24,910元。另一宗為23樓B6室，以645.24萬元易手，呎價約25,304元。