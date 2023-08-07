買物業收租 宜揀較新樓齡

除了儲蓄及投資股票、債券外，中國人向來鍾愛「磚頭」，視買樓收租是一項「無得輸」的養老策略，因此不少人的目標都是持有兩個物業，一個自住，一個收租。

然而，想靠做「收租佬、包租婆」過退休生活，都有不少細節要注意。首先要留意用作收租物業的租金是否足以應付退休開支。

寫字樓工廈租金波動大 一般而言，住宅租金收入較穩定，例如一個市區兩房單位，市值租金都超過一萬元，可滿足基本開支。然而，一個市區兩房單位動輒500萬、600萬元以上。若實力不足，退而求其次買納米樓甚至車位收租養老，就未必足夠應付生活所需。

若果考慮買寫字樓、工廈或者地舖收租，就要考慮租金的波動性。原因是商用物業租值很受經濟情況影響，除了租金會大上大落外，更可能會無人問津，若靠該份租金收入養老，就會大失預算。

值得留意的是，即使穩穩陣陣買住宅收租，最好買入樓齡較新，例如10年左右的物業。

原因樓齡一旦超過30年，就有機會要進行大維修，涉及金額往往數十萬元，收到的租金隨時「嘔凸」。相反，若樓齡約10年，即買入後20年內都毋須煩惱大型維修問題，可以安心收租養老。