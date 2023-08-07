善用逆按揭年金 提升生活保障

回應時代發展及市場需求，針對退休的金融產品推陳出新，可以簡簡單單讓退休人士每月「有糧出」至百年歸老，毋須擔心儲蓄乾塘。其中較為人熟悉的有安老按揭及年金。

安老按揭又稱「逆按揭」，申請人可以利用他們的住宅物業作為抵押品，以獲取安老按揭貸款，支付生活所需，而且可以繼續在有關物業居住。

以自住物業作抵押品 香港按揭證券公司有提供安老按揭產品，借款人可選擇於固定或終身的年金年期內，每月收取定額年金。借款人亦可提取一筆過貸款以應付特別情況。除非安老按揭貸款在特定情況下被終止，否則在一般情況下借款人可終身毋須還款。以按證公司網頁顯示的例子，在定息按揭計劃下，假設申請人60歲，以抵押物業每100萬元計，年金期為20年，每月可取得2,640元。如果抵押物業值500萬元，即每月可取1.32萬元，在未計入通脹因素，足以應付基本退休生活。

每月穩定領取「零用錢」 至於同樣由按證公司推出的香港年金計劃，只要繳付整筆保費後，便會每月向年金領取人提供穩定的保證金額，透過將一筆過現金轉化成穩定及終身的現金流，更好地計劃退休生活。

根據香港年金網頁，以一名60歲男性申請人為例，若一次過支付100萬元保費，之後保證每月年金金額為5,100元。若退休儲蓄充裕，將部分投放在年金，便可終生穩定領取「零用錢」，不失為一個分散風險的做法。

此外，大部分保險公司都有推出年金計劃，部分是在申請人在職時已開始供款，退休後便可每月領取年金，終生享有固定收入。