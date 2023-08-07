ESG報告擬明年採ISSB準則 會計界憂過急

有從事環境、社會及管治（ESG）報告工作的會計師指，樂見香港在ESG披露有進步，實施有關準則能讓香港與國際社會「睇齊」，而香港作為國際金融中心，若在環球可持續發展中作推動角色，包括提升透明度、問責制、效率等方面，對香港而言當然是好事。

範圍三披露對企業存挑戰 不過，他提到，業界對於明年開始實施準則，反問「是否有些急」，尤其現在主要市場仍採觀望態度。另外，特別是範圍三的碳排放披露，對許多公司來說將是相當具有挑戰性，雖然聯交所有兩年時間作過渡期，惟實際準備時間其實不算多，期望最終能延長實施期限。

作為香港唯一法定專業會計師註冊組織的香港會計師公會回覆本報查詢時指出，理解業界初期在採用有關ISSB準則方面或會面對一定的困難；同時亦留意到有其他國際專業機構有制訂類似的可持續匯報準則，強調未來將繼續密切關注市場及可持續披露準則制訂的發展，並致力完善適用於香港可持續發展匯報框架的工作。

該公會相信，ISSB發布的國際財務報告可持續披露準則，能為市場提供具可比性及標準化的可持續發展匯報通用框架。同時，作為香港的可持續發展準則制訂機構，公會以與國際準則全面趨同為目標，並相信各監管機構會以適合香港實際情況的步伐訂立達致與國際接軌的要求。

港府傳研補貼行業減碳 事實上，香港會計師公會一直密切留意國際及本地有關可持續發展匯報及相關監管規定的最新發展，亦積極向各持份者反映會計業界的意見，例如公會參與香港交易所近期就香港上市公司建議氣候相關匯報規定的諮詢。

值得留意的是，港府已制訂氣候行動藍圖，目標於2050年達至碳中和。有傳當局正探討不同政策，包括為不同行業提供補貼，提供減碳誘因，以配合行動藍圖落實。綠色和可持續金融跨機構督導小組上月已推出綠色和可持續金融數據資源訊息庫，以助金融業界查找數據資源，用於氣候風險管理和其他綠色和可持續金融相關的分析及研究。

據了解，訊息庫亦收錄一系列評估香港實體氣候風險的相關政府數據資源，例如災害損失的歷史數據、地區層面的微氣候狀況；以及計劃建立一個免費開放予公眾使用和分析方法透明的溫室氣體排放估算工具，為企業提供多一個可供選擇的訊息來源。