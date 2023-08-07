內地大戶掃海外股 QDII額度快用盡

滬深300指數年初至今的回報只得3.41%，驅使內地投資者尋求把資金投放在其他市場。據報內地一些大型共同基金在合格境內機構投資者（QDII）制度下投資境外證券的額度即將用完。

根據QDII制度，184家銀行、保險公司、信託及基金管理機構配額目前約為1,660億美元。外媒引述諮詢公司Z-Ben Advisors的數據，截至7月底，共同基金持有445億美元的QDII基金，而基金管理行業可用配額總額為約750億美元。

該諮詢公司直言，散戶投資者需求龐大，許多一線參與者的QDII配額已不足或緊張。據報廣發、易方達和華夏等基金公司已接近管理該計劃的國家外匯管理局公布的限額。華夏基金全球資本投資策略師丁文傑表示，海外股票的回報相對較高，今年對外投資基金的需求巨大。

中外資金湧日股ETF 業界無不指出市場對表現亮麗的日股需求高漲，Wind數據顯示，內地4隻針對日本股票的交易所買賣基金（ETF）規模由3月至7月增加近5倍，至16.5億美元。

實際上，官方的數據顯示，在截至7月29日止一周，日本股票及基金一共錄得外資淨流入1,960億日圓。

高盛引述今年上半年數據，指外國投資者對日本股票的購買量超過中國股票，為自2017年以來首次。摩根士丹利則指，「長倉」（Long-only）基金經理繼續在上月淨沽出中港股票，同時買入日本股票，該行表明看好日本股票，並維持該行全球股票首選。