巴郡持逾七千五百億美短期國債

股神巴菲特早前表明，不會因為惠譽下調美國主權信用評級而停買美債，並用實際行動支持自己的觀點。由他掌舵的投資旗艦、綜合型企業巴郡的業績也顯示，其於截至6月底止持有的「短期美國國債」達到973.22億美元（約7,591億港元），較去年底多4.9%。另外，反映美國企業債市場的「垃圾債」息差收窄，亦反映投資者不太擔心違約風險。

作為美國最大型的企業之一，巴郡手頭上長期持有大量美元現金，並且會把這些現金不斷投入到流動性極高的國債市場以賺取利息。截至6月底，該公司的現金、現金等價物及短期國債共有1,473.77億美元，而由於會計帳目因素，部分短期國債也被歸入現金等價物之中。

低評級債券息差收窄 Edward Jones分析師Jim Shanahan估計，巴郡會繼續把現金用於投資短期國債，因為當前經濟放緩及加息的影響持續，加上整體股市高企而估值高昂，巴郡未必會有大規模的投資。

巴郡上季純利為359.12億美元（約2,801億港元），按年由虧轉盈，主要由於投資及衍生工具獲利258.69億美元。至於反映公司實體業務表現的經營溢利，則按年升6.64%至100.43億美元。

除了股神對美國信用抱有信心外，市場對於美國經濟軟着陸的憧憬，亦導致投資者風險偏好上升，具體表現為債券市場的息差收窄。同樣屬於高收益債（俗稱垃圾債）的「BB」級與「CCC」級債券息差，於上周一度收窄至6.53個百分點，為15個月來最低水平。分析指出，數據反映出基金正在愈來愈傾向買入更多低評級的債券。