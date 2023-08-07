美股受捧 法興冀推個股輪證

近年港股表現不振，反倒是美股表現氣勢如虹，故不少香港投資者寧願「捱眼瞓」都要轉炒美股，在港上市的美股窩輪及牛熊證不乏捧場客。

法興證券上市產品銷售部亞太區董事蔡秀虹亦指出，投資者對美股輪證的關注度持續上升，未來亦希望能夠推出追蹤美股個股的輪證產品，惟當前仍有不少技術難題要解決，亦要做更多投資者教育工作。

她又表示，雖然美股指數的好倉輪證都有資金流入，但比例相對而言較小，相信投資者因為美股升勢凌厲，故以過夜的認沽證及熊證作對沖。

發行商需時研開價對沖 法興作為第一家推出美股牛熊證的輪證發行商，亦希望能夠推出更多美股相關產品，如個股的輪證等。蔡秀虹表示，法興本身於歐洲亦有推出追蹤個股表現的產品，是有經驗的發行商，亦希望能夠將產品引入香港，會繼續與監管機構保持溝通。不過，她亦坦言，在港發行類似產品有一些問題，比如相關產品如何開價。

她解釋指，美股指數輪證價格會跟隨亞洲時段的美股期指走勢，但個股卻缺少對應的參考，故需要更多時間作研究，包括如何為輪證開價及對沖，還要教育投資者新產品的運作方式及原理。

展望下半年，她維持年初時法興對今年輪證成交佔大市比例約11%的預測。回顧上半年，由於港股整體大市欠缺方向，故輪證投資者的部署主要集中在指數及權重較大的個股，並且較多屬於短線交易操作。她認為，若大市表現繼續與上半年類似，輪證市場亦會繼續這種趨勢。

上半年認沽證淨買入金額