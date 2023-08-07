野村睇好科企 薦買阿里騰訊美團

阿里季度料多賺18% 上半年一眾內地科網股受到內地疫後復甦不如預期及中美緊張關係所拖累。不過，野村相信，內地有望推出更多刺激經濟措施，中美兩國皆展示出有意穩定雙邊關係的迹象，且市場對下半年宏觀經濟環境及科網股期望一併降低，意味科網股下行空間有限。

該行認為，被市場視為投資中國之選的阿里更加吸引，因為阿里願意向股東作資本回報，未來分拆菜鳥、盒馬及阿里雲業務時亦有望釋放資產價值。即使與拼多多、抖音的競爭方面，阿里未來幾年可能會輸掉一些市場份額，惟預計市佔率跌幅溫和。

阿里周四將公布截至6月底止2024財年首財季業績，綜合市場預測，季內收入料為2,232.41億元人民幣，按年升8.6%，反映核心業務表現的非公認會計準則（Non-GAAP）純利潤為358.81億元人民幣，按年增長18.6%。

目前富瑞給予阿里目標價高達177元，評級「買入」，麥格理予「跑贏大市」評級及目標價151.4元。花旗、美銀及交銀國際均給予「買入」評級，目標價分別為145元、129元及124元。另野村予阿里美股目標價136美元，評級「買入」。

恒指本周或區間上落 另方面，國家網信辦上周發布諮詢文件，擬加強對未成年人網絡保護，覆蓋範圍由應用程式擴大至移動智能終端及應用商店，並為未成年人提供差異化使用時間管理。富瑞認為，過去幾年互聯網行業實施多項措施，但業績穩健，相信有關規定對一眾科網股的影響可控。

大市方面，上周五內地政府續圍繞擴大消費、活躍資本市場方面出招刺激經濟，iFast Global Markets副總裁溫鋼城表示，港股上周五午後升幅明顯收窄，反映招數沒能說服市場。有見目前當局推出的房地產或消費政策沒有太多驚喜，預計恒生指數本周在18,800至20,300點上落，全周埋單可能繼續下跌。