體驗式消費崛起 營業額未必受惠 攤薄呎租

零售業態不斷變化，萊坊高級董事兼商舖部主管麥海倫認為，「體驗式消費」已成結構性趨勢，屆時零售商眼見消費者着重體驗，可能會選擇開設更大門店，可是營業額未必大升，結果可能會攤薄呎租。

她稱，市場尚未很留意人口老化對零售乃至租務的潛在影響。政府統計處數據顯示，65歲或以上人口佔比，2001年只有11.1%，2019年升至18.5%，可是2029年恐飆至27.5%，攀升10個百分點的時間大大縮短。「銀髮族」對醫療和保健等行業來說固然是新的商機，可是長者的消費意欲肯定不如初出茅廬的年輕人。

市民轉往大灣區花費 然而，消費主力軍也不同。麥海倫指一方面逛門市只是購物過程，不一定立即掏錢買，「可能只係影張相先，反正好多時上網買得返」，另方面是「體驗式消費」興起，現象之一是消費者願意花錢在演唱會、電影、舞台劇等文藝活動，「姜濤（演唱會）可以睇幾次，仲要應援」。

萊坊注意到外國有調查顯示，56%受訪消費者覺得逛門店是「感受品牌多於購物」，「不買也無所謂」比例增至66%，「着重品質與可持續性多於數量」。

另外，麥海倫指，現時中產佔人口比例低於低收入或高收入人士，這種「M型社會」形態在過去10多年間愈發明顯。零售商最想看到一個經濟體中產階層不斷擴大，可是隨着大灣區交通變得更方便，潛在中產愈來愈多改在大灣區消費，因為花同一價錢所得的服務，可能不及內地大灣區城市，這與本港服務業人手不足有關，結果就是分流了本港的消費力。