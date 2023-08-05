美霸制度臨崩壞 全球正視消隱患

美國再次失去最高主權信用評級，不可能對舉債能力毫無影響，故美國財金官員急忙發言還擊，而超級富豪們亦發聲維護美元霸權，反正就是「一切安好，不用擔心」。問題是，天量的美國債務已令全球愈感不安，這實際上源於美國體制崩壞，富人治國的問題，短期內非但見不到解決的出路，更不斷惡化。全球要避免「攬炒」，得正視美國危機這重大隱患，減少依賴美元體系，加速重構非美主導的新經濟秩序。

全球債市一直以國際認可的信用制度來支持運作，美債亦不會有例外。先後有國際信用評級機構下調美國的主權信用評級，絕非偶然，在在反映這些年美國政府財政完全缺乏自制能力，造成債務如山，舉債度日，以債冚債更如毒癮難改。天量的財政赤字看不見盡頭，削債重組也不知如何入手。作為全球國際儲備貨幣背後的政府治理能力每況愈下，美元的國際地位被削弱，也是逃不了的命運。

也許，美國人還是清楚了解自身的問題。被喻為「金融大鱷」的全球最大基金公司創始人，三言兩語道出美國政府的把戲，就是將財富轉移，盡量降低企業與民眾受聯儲局激進加息的影響，表面上避過了經濟衰退，實現「軟着陸」。實際上只是讓政府承擔更多債務，讓不應存在的「殭屍」企業繼續活下去，讓頂層1%最富裕的美國人繼續累積天量財富，控制國家命運，窮人和中產收入增長受限，社會創新改革的能力每況愈下，昔日行之有效的資本主義、全球化、民主制度，都變了質、且愈來愈脆弱，甚至正在崩塌。

拜登政府不可能不清楚處境，也一直試圖提出開徵富人稅，但至今只是「空談」。明年是總統大選年，為求連任的拜登相信不會以身犯險，挑戰富人勢力，向富人開刀只會繼續停留為政治口號，美國社會繼續失衡發展。

疫情時美國政府印銀紙買企業債、為居民提供補助；到疫後，白宮又以強化美國製造為由，向大企業提供巨額補貼，這些做法，扭曲市場運作，資本無法得到有效配置，生產率下降；且富的愈來愈富，窮的只會更窮，美國內部的不穩定因素也在不斷累積。

美國要解決財政失控的問題，得正視債務負擔，開源節流。問題是，美國在國際上大搞保護主義，變相就令一直享受全球化而賺取可觀利潤的美國企業，在海外市場「斷米路」，未來更要面對美國政府尋求徵收更多企業利得稅的挑戰，美企與美股的超高估值如何延續，不無疑問。隨着國際貿易減少使用美元進行支付結算，美債的全球需求趨降，美國終須要為長期過度透支信用付出沉重代價。

見到如今歐洲諸國行事更重視自身利益；亞洲諸地亦有意識地提高區域協作，國際商貿更多嘗試使用本幣交易支付結算，盡量減少受美國金融霸權的牽動；而中東產油國與亞洲最大的經濟體中國也在嘗試有更多的經貿與金融互動。凡此種種，皆在顯示全球正努力重塑新發展模式，冀能在美國這超級隱患惡化甚至大爆發前，將自身所受的影響降至最低。