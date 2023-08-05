股市估市：港股續整固 萬九關可守

惠譽下調美國信貸評級，惟由於並非處於債務上限爭拗最激烈的時期，對投資情緒衝擊有限。相反，近期債息抽升，一大原因來自財政部超預期的融資規模，加上美國就業市場現韌性，利率或再有上行風險。美長債息走高，將會影響風險資產市場。

內地方面，7月政治局會議改善了投資者預期，惟後續留意政策實行情況。港股料短線整固，預計可守19,000點。未來一周投資者宜關注美國公布7月消費物價指數（CPI）及內地信貸通脹數據。

珍酒李渡盈利有望改善 另外，珍酒李渡7月表示，珍酒品牌今年加快恢復，第二季銷售積極，渠道庫存良好，核心產品珍15價位緩慢提升。隨着自產基酒逐步替代外採基酒，盈利能力有望持續改善。恒指公司將於8月24日公布恒生綜合指數調整名單，預計公司可獲納入，未來有機會進身港股通之列，故看好該股前景，上望目標價11.6元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）