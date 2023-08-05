股市估市：港股續整固 萬九關可守
惠譽下調美國信貸評級，惟由於並非處於債務上限爭拗最激烈的時期，對投資情緒衝擊有限。相反，近期債息抽升，一大原因來自財政部超預期的融資規模，加上美國就業市場現韌性，利率或再有上行風險。美長債息走高，將會影響風險資產市場。
內地方面，7月政治局會議改善了投資者預期，惟後續留意政策實行情況。港股料短線整固，預計可守19,000點。未來一周投資者宜關注美國公布7月消費物價指數（CPI）及內地信貸通脹數據。
個股方面，建議留意珍酒李渡(06979)。A股白酒企業陸續公布業績，第二季營運數據普遍優於預期，提振投資者信心。展望第三季，由於去年中秋長假期受疫情打擊，基數較低，隨着今年消費場景恢復，預期宴會、送禮需求回升，加上今年中秋長假期，預期返鄉人數和宴會可推動需求增加。
珍酒李渡盈利有望改善
另外，珍酒李渡7月表示，珍酒品牌今年加快恢復，第二季銷售積極，渠道庫存良好，核心產品珍15價位緩慢提升。隨着自產基酒逐步替代外採基酒，盈利能力有望持續改善。恒指公司將於8月24日公布恒生綜合指數調整名單，預計公司可獲納入，未來有機會進身港股通之列，故看好該股前景，上望目標價11.6元。
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