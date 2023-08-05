尖沙咀銀主商廈1.38億沽

上述商廈地下至3樓為商舖，總面積約5,462方呎，4至18樓則為寫字樓，面積合共約12,465方呎，而天台面積約1,570方呎。項目原業主為內地投資者，早於2012年以約2.12億元購入，於2020年曾以4.6億元放售，直至2022年3月淪為銀主盤並放售，而今年該物業放盤叫價已回落至約1.8億元。以最新成交價計算，該商廈已貶值約34.9%。