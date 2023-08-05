尖沙咀銀主商廈1.38億沽
中港通關後商業物業買賣交投轉旺，消息透露，尖沙咀柯士甸路28號全幢銀主商廈以約1.38億元易手，項目約11年貶值約7,400萬元。
上述商廈地下至3樓為商舖，總面積約5,462方呎，4至18樓則為寫字樓，面積合共約12,465方呎，而天台面積約1,570方呎。項目原業主為內地投資者，早於2012年以約2.12億元購入，於2020年曾以4.6億元放售，直至2022年3月淪為銀主盤並放售，而今年該物業放盤叫價已回落至約1.8億元。以最新成交價計算，該商廈已貶值約34.9%。
同區亦有寫字樓單位放盤。利嘉閣陳偉國表示，星光行一個高層相連寫字樓物業，面積約2,173方呎，以意向價3,695萬元放售，平均呎價約17,004元。
佐敦舖3480萬易手
另方面，佐敦吳松街139至141號地下雙號舖連閣樓，市傳以約3,480萬元連租約賣出，原業主於2017年4月以約3,498萬元買入，現時轉售帳面貶值約18萬元，租金回報率約3.6厘。
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