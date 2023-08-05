新盤概況：GREENWICH下周二賣60伙

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民指，即將發售單位涵蓋開放式至三房戶，實用面積215至490方呎，折實價367.83萬元起，折實平均呎價18,963元。該盤將於發售當日中午12時截票，並於下午5時半展開銷售程序，屆時會分兩組時段揀樓，優先A組買家須購兩至4伙，或至少一伙400方呎或以上單位。B組買家可購一至兩伙。另外，據市場消息指，項目過去7日累計接獲逾500張入票。