新盤概況：GREENWICH下周二賣60伙
有市區新盤首批售價低開搶客，仍然無阻其他發展商的推盤部署。恒基地產(00012)旗下的紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH，落實下周二展開首輪銷售，開賣共60伙，消息指，項目入票認購數量暫超額逾7倍。
恒基物業代理營業（一）部總經理林達民指，即將發售單位涵蓋開放式至三房戶，實用面積215至490方呎，折實價367.83萬元起，折實平均呎價18,963元。該盤將於發售當日中午12時截票，並於下午5時半展開銷售程序，屆時會分兩組時段揀樓，優先A組買家須購兩至4伙，或至少一伙400方呎或以上單位。B組買家可購一至兩伙。另外，據市場消息指，項目過去7日累計接獲逾500張入票。
親海駅II擬短期加推
至於日前公布首張價單的長實集團(01113)油塘親海駅II，今日起正式對外開放示範單位及收票。項目自開價後反應不俗，發展商預告短期內會加推，並涉及不少於100伙。
該集團營業部首席經理郭子威表示，自日前公布首張價單後，旋即接獲逾千宗查詢，估計當中三成來自有意申請新一期居屋的準買家。昨日繼續安排代理到展銷廳了解項目資料，吸引全港逾3,000位地產代理到場。
同區的一手餘貨盤亦有新部署，五礦地產(00230)的油塘蔚藍東岸，安排於下周二起以招標形式推售4伙海景四房戶。該公司營銷及市務總監黃少鴻指，是次推出小量臨海大單位以測試市場反應，儘管同區全新盤劈價搶客，但兩盤景觀及客源不同，項目正籌備以現樓形式展開新銷售計劃。
Seasons Bay第1期6戶招標
新鴻基地產(00016)的天水圍Wetland Seasons Bay第1期，落實下周二起以招標形式發售6伙頂層連天台特色戶，部分同時設平台，實用面積725至1,016方呎，招標期截至12月31日。
此外，龍湖集團(00960)的啟德尚‧珒溋，昨以5,003.65萬元沽出低座C座的1樓B室，實用面積1,571方呎，呎價約31,850元。據悉，買家為具有內地背景的專才。
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