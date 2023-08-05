二手呆滯：康怡三房賣兩房價 僅售735萬

新盤低開搶客，二手樓即時「無人吼」，只有大幅折讓放盤才有承接。其中，鰂魚涌康怡花園三房單位，剛僅以兩房價735萬元沽出。

消息透露，上述為該盤D座極低層8室，實用面積約594方呎，曾叫價780萬元，放盤約5個月，累減45萬元沽，呎價約12,374元。資料顯示，該盤N座低層兩房戶本月成交價為735萬元。

峻峰不足4年蝕104萬 港島鐵路站上蓋屋苑都要蝕賣吸客。世紀21溢榮郭少玲指，港鐵筲箕灣站上蓋峻峰花園E座高層4室兩房戶，實用面積約450方呎，連裝修上月中開價728萬元，其後減至690萬元，終以675萬元售，呎價約1.5萬元，不足4年帳蝕104萬元，或貶值約13.4%。新買家兩年前已搵樓，當時同類型單位做價達800萬元。

屯門半新盤呎價創近年新低。世紀21天生置業黃偉祺稱，屯門NAPA的1座低層A室套三房戶，實用面積約811方呎，放盤近9個月，累減90萬元，以760萬元成交，呎價低見約9,371元，約6年帳面損失86.6萬元，連使費料蝕逾100萬元。

中原葉津榮亦指，同區豐景園3座中層7室，實用面積約342方呎，去年中放盤，期內多次減價，終累劈111.2萬元後，近日獲上車客以398.8萬元承接，呎價約11,661元。

事實上，近日連銀主貨都要以平價出售。該行林恩信稱，荃灣海濱花園1座低層F室三房同類物業，獲3組準買家競投，終售510萬元，呎價約10,262元，較上月同類型單位做價低約15%。

新界東樓價周挫1.5% 此外，利嘉閣指，50個指標二手屋苑本周末僅錄約850組預約睇樓，按周再跌約3.4%，料創今年新低，已挫6周。反映主要二手屋苑價格的中原城市領先指數，按周再升約0.33%至164.72點，連升兩周。4區樓價指數兩跌兩升，新界西報149.98點，按周跌約0.93%，新界東挫約1.55%至178.5點，兩指數重返今年2月水平。