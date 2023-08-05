啟德逾8200伙待售

上月全港4602戶獲批預售 勁飆4倍 新盤銷售表現疲弱，積存供應持續向上。地政總署7月批出可預售樓花的單位，合共涉及4,602伙，按月升逾4倍，為逾一年高位。而新批單位中，佔逾2,000伙為啟德新盤，令該區已獲批預售仍未發售單位大幅飆升至逾8,200伙，業界預料將加劇發展商的推盤及去貨壓力。

啟德7項目按兵不動 據統計，啟德區目前有7個項目批出預售至今仍按兵不動，總共涉及8,223伙。當中，最早於去年6月已獲的MIAMI QUAY II，提供571伙，預計關鍵日期為8月。至於牽涉伙數最多的啟德海灣，分兩期發展，共提供2,138伙，發展商曾透露樓盤的標準戶型涵蓋一房至三房。

累積待批降至17832伙 美聯物業首席分析師劉嘉輝指，由於上月預售申請「出多過入」，使累積待批預售樓花單位回落至17,832伙，按月跌約18%，連跌兩個月，並創自2021年12月後的19個月新低。

另外，私人住宅落成進度未如理想，差餉物業估價署資料顯示，今年6月落成量雖終止連跌4個月的頹勢，並較5月低位反彈近3倍，但亦只錄334伙。由於近月落成數字偏低，以致今年上半年累積僅約7,556伙，較全年預測約19,953伙，暫只達標約37.9%。

獲批預售樓花單位統計