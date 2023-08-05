產經

啟德逾8200伙待售

啟德新盤已獲批預售仍未發售單位大幅飆升。 啟德新盤已獲批預售仍未發售單位大幅飆升。
啟德新盤已獲批預售仍未發售單位大幅飆升。
上月全港4602戶獲批預售 勁飆4倍
新盤銷售表現疲弱，積存供應持續向上。地政總署7月批出可預售樓花的單位，合共涉及4,602伙，按月升逾4倍，為逾一年高位。而新批單位中，佔逾2,000伙為啟德新盤，令該區已獲批預售仍未發售單位大幅飆升至逾8,200伙，業界預料將加劇發展商的推盤及去貨壓力。
地政總署資料顯示，上月共批出8份預售樓花同意書，涉及單位較6月大增3,696伙。最新獲批的項目中，規模最大要數到中國海外發展(00688)、嘉華國際(00173)及恒基地產(00012)等合作發展的啟德承豐道18號項目，涉及的4期項目全數已批出預售，共涉2,060伙，預計關鍵日期為2024年11月。
啟德7項目按兵不動
據統計，啟德區目前有7個項目批出預售至今仍按兵不動，總共涉及8,223伙。當中，最早於去年6月已獲的MIAMI QUAY II，提供571伙，預計關鍵日期為8月。至於牽涉伙數最多的啟德海灣，分兩期發展，共提供2,138伙，發展商曾透露樓盤的標準戶型涵蓋一房至三房。
上月其他已批預售項目包括新鴻基地產(00016)的屯門兆康NOVO LAND第3B期，提供769伙。路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏凱和山，涉693伙。另外亦包括現正推售的長實集團(01113)的油塘親海駅II等。
該署於7月只錄得一個住宅項目申請預售樓花同意書，涉及594伙，為萊蒙國際(03688)及嘉里建設(00683)合作發展的元朗大棠路項目，預計關鍵日期為2025年11月。
累積待批降至17832伙
美聯物業首席分析師劉嘉輝指，由於上月預售申請「出多過入」，使累積待批預售樓花單位回落至17,832伙，按月跌約18%，連跌兩個月，並創自2021年12月後的19個月新低。
另外，私人住宅落成進度未如理想，差餉物業估價署資料顯示，今年6月落成量雖終止連跌4個月的頹勢，並較5月低位反彈近3倍，但亦只錄334伙。由於近月落成數字偏低，以致今年上半年累積僅約7,556伙，較全年預測約19,953伙，暫只達標約37.9%。
獲批預售樓花單位統計獲批預售樓花單位統計
獲批預售樓花單位統計
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