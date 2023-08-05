簡訊一覽
●商湯(00020)再遭上市前投資者軟銀減持。聯交所權益披露資料顯示，軟銀於7月31日再度減持1,490.4萬股商湯股份，每股平均價格為1.7919元，涉資約2,670.65萬元，持股由13.04%降至12.99%。商湯昨日股價平收，報1.76元。
●深圳控股(00604)預期，今年上半年虧損不多於兩億元，較去年同期錄純利約23.61億元轉盈為虧，因主要項目銷售收入結轉安排集中在今年下半年，以及集團已竣工和交付予買家的物業毛利率及建築面積減少所致。
●長城汽車(02333)公布，7月汽車產銷量分別為11.03萬輛及10.9萬輛，按年分別增長7.81%及7.03%；首7個月之產銷量分別為64.17萬輛及62.83萬輛，按年分別增長1.83%及1.26%。
●卡賓(02030)今年上半年盈利1,045.7萬元（人民幣‧下同），按年倒退23.22%；每股基本盈利1.56分，中期息派0.7港仙。
●TOM集團(02383)今年上半年盈轉虧，蝕9,454.7萬元，去年同期盈利1.93億元；每股虧損2.39仙，不派中期息。
●富途控股（美股：FUTU）宣布，旗下海外品牌moomoo已進軍加拿大市場，專屬當地的本地版應用程式（App）正式上架，已擁有逾7萬名用戶。
●華為正式發布新一代作業系統鴻蒙4（HarmonyOS 4） ，將於今年下半年陸續對華為智能手錶、智慧屏、路由器等多款產品的「鴻蒙4」適配更新。華為終端業務行政總裁余承東表示，華為手機走在回歸道路上，而該系統具備元服務、分布式萬物互聯、大智慧、更安全、更個性等特點。
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