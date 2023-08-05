花旗家族辦公室客 亞洲今年看升25%

香港和新加坡兩地近年積極「搶富豪」，帶動相關財富管理生意上升。花旗集團家族辦公室諮詢業務地區負責人Faye Ong表示，隨着港星競相吸引更多財富，預計今年該行的亞洲家族辦公室業務客戶數量升幅雖然從去年的50%回落，但仍達25%，表現保持強勁。

她表示，無論內地、香港、菲律賓、印度、印尼都有客戶表示，對在香港設立家族辦公室表現出極大興趣，中東客戶亦顯得興趣日益濃厚。

新加坡上月修改針對家族辦公室的稅收制度，以提振當地的就業和股市，並鼓勵綠色投資。她指，新加坡的形勢正在轉變，家族辦公室在當地有一定的規模，故星洲當局對於吸引的家族辦公室類型亦變得愈來愈挑剔。

根據新加坡金管局數據，截至去年底當地單一家族辦公室數量已從2020年的400個增至1,100個。香港則未有正式官方統計，只在今年1月立法會文件顯示出，在2020年約有50間家族辦公室獲證監會發牌，而官方目標是到2025年吸引200個家族辦公室落戶香港。而昨日星資華僑銀行亦公布，上半年純利約35.9億新加坡元的新高，按年升38.61%。

星零售年增1.1%遜預期 經濟數據方面，星洲6月份零售銷售按年上升1.1%，遜市場預期的升2.1%，至38億新加坡元（約220.93億港元），當中線上零售額佔12.7%。大華銀行的報告指出，當地零售銷售按月數字已連跌兩個月，在6月錄負0.8%，或與當地6月學校假期期間，多了本地人出國旅遊所致。

同樣位於東南亞的菲律賓，通脹率連續6個月下跌，7月數字更跌破5%的關口，錄得按年升幅4.7%，惟該數字仍高於官方2至4%的目標。大華銀行認為，菲國通脹仍有潛在上升的風險，包括東南亞多國收緊食物出口措施、菲國本土近期有多個颱風吹襲、油價因供應減少而上升等。