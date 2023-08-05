澳洲央行降今年經濟預測至增0.9％

澳洲央行繼本月1日暫停加息後，昨日發表的貨幣政策聲明預計，今年經濟增長將由5月時預測的1.2%放緩至僅0.9%，明年則稍漲至1.6%，然後在2025年回升至2.3%；而在人口強勁增長約2%下，人均國內生產總值勢必下降。

估2025通脹返目標水平 至於本月不加息的焦點落在通脹方面，該央行預計，到今年底總體通脹率放緩至4.1%，較5月預測低0.4個百分點，但2024年仍將保持黏性，至2025年中才會跌至3%，並且料於2025年底回落至2.8%。為該行首次為本輪通脹返回2至3%目標水平給予明確的指引。

雖然今年第二季澳洲通脹按季回落一個百分點至6%，但澳洲央行仍認為過高，其中服務價格預料會在高位徘徊一段時間，這主要由能源價格上升和勞動力市場緊張所造成。故該行警告，如果通脹反彈，利率將需要再加上去來遏止，導致經濟增長更慢。

多項分析俱認為，經濟和通脹雙雙預期向下，澳洲央行可以將暫停加息的時間再度延長，令基準利率暫時站穩於4.1厘。澳元匯價昨日回升逾0.1%，每澳元曾高見0.6587美元；兌港元更曾升約0.2%，報5.1236。

獲中國撤銷對大麥徵稅 另邊廂，澳洲農業收到來自中國的好消息。中國商務部公布，鑑於內地大麥市場情況發生變化，對原產於澳洲的進口大麥繼續徵收反傾銷稅和反補貼稅已無必要，決定由8月5日起終止對澳洲進口大麥徵收反傾銷稅及反補貼稅。

內地當局政府以「傾銷低價穀物」為由，自2020年5月起對澳洲進口大麥徵收高達80.5%的關稅，曾令澳洲大麥每公噸價格暴跌40澳元，出口商被迫急尋其他市場，兩國在過去3年多以來一直為此爭拗。