巴克萊歐洲總部擬遷巴黎

自英國兩年多前「脫歐」以來，許多金融公司一直加強在歐洲的業務，愛爾蘭都柏林和法國巴黎都是主要受益者，最新就有英國巴克萊銀行可能將其歐洲總部從都柏林遷至巴黎。

巴克萊表示，擬將其歐洲總部從都柏林遷往巴黎，以便更接近歐洲大陸業務的平衡，這也將是對營運模式的技術性變革，目前正就此與監管機構和其他利益相關方進行初步接觸。

料需時兩年 無礙英業務 該行又指，任何可能的搬遷都將導致小量職位遷往巴黎，搬遷可能需時兩年，但不會涉及任何客戶遷移，亦不會影響集團在英國的業務活動。目前，該行在巴黎聘用約300名員工，計劃到2026年再增加約200名員工。該行在歐盟10個國家擁有約1,800名員工，目前巴黎辦事處的規模幾乎與都柏林相若，截至2022年底該行員工接近9萬名。

本周初有外媒引述該行內部備忘錄指，在任職該行13年的香港分行行政總裁Anthony Davies將於9月退休，以及印度企業銀行業務主管Taranjit Jaswal將離職後，該行正在重組香港和印度團隊；已任命總法律顧問Rachel Huf兼任香港行政總裁，而Vijay Santhanam將接任印度企業銀行業務主管。