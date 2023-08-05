IATA：港航空市場復甦趕上其他樞紐

不少港人在今個暑假重拾久違的旅遊樂趣，而香港赤蠟角機場近期亦回復人山人海的景象。早前估計香港航空市場在明年底可回復至疫情前客運量水平的國際航空運輸協會（IATA），其副理事長兼秘書Conrad Clifford表示，雖然香港航空市場復甦步伐一度落後，但隨着內地今年初重新開放國際市場，現已趕上其他樞紐，客運量出現顯著增長。

Clifford表示，內地人口眾多，且經濟增速較全球快，同時兼備足夠空間，可容納多個城市一齊發展航空市場。他又提及，大灣區人口為香港的12倍有多，達8,700萬人，業界宜放眼發展大灣區市場。

人手短缺不會長期持續 至於業界出現的人手短缺問題，他承認，航空業現時難以重召疫情期間已轉行的人手，重新招聘及訓練亦需要時間，但不認為問題會長期持續。而隨着科技創新及數碼化愈趨成熟、政府放寬輸入人才門檻，都有助解決本港人手短缺問題。他又認為，市場誇大了人工智能（AI）及自動化對行業的影響，相信人類不會被取代。

供應鏈復常或需18個月 全球市場方面，IATA預期，全球航空業今年盈利有望增至98億美元，但利潤率只得1.2%，相當於平均每名乘客僅兩美元，仍需要長時間才能回復至相當利潤水平，並料供應鏈需18至24個月才完全回復至疫前水平。

至於全球航空業面臨新飛機供應滯後及運力不足等問題，Clifford認為，疫情期間航空公司主要透過削減航班等渡過難關，但受制供應鏈問題，以及新飛機交付速度不夠快、部分部件短缺關係，全球航空運力不足以應付龐大復甦需求。

他補充，由於亞太區在新冠疫情期間被封鎖時間較其他地區長，故為全球航空市場虧損最嚴重的地區；北美則因最早開放，故無論疫前與疫後，都是全球最賺錢的地區。