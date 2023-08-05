旅遊股業績紛報喜

Booking次季收入升27% Airbnb多賺七成 全球各地民眾疫後「報復式」旅遊，帶挈一眾旅遊預訂及民宿短租平台業績回暖。其中，擁有Booking.com、Priceline等品牌的美國上市旅遊集團──Booking Holdings公布，截至今年6月底止第二季收入按年升27.2%至54.62億美元，且將今季總預訂量預測由低雙位數增長上調至略高於20%。另為人熟悉的Airbnb次季收入也按年增加18.06%至24.84億美元，並料今季收入最多增18%至34億美元。

Booking Holdings現時約有90%的銷售額來自國際市場。業績公告顯示，集團上季旅遊預訂量（Gross Travel Bookings）按年增長14.89%，至396.92億美元，高於預期的381億美元；房間過夜預訂則按年升8.94%。

該企表示，7月業績依舊保持強勢，其中亞洲預訂量按年升45%，屬最大增長來源；美國則有中個位數升幅。行政總裁Glenn Fogel表示，目前正迎接第三季的破紀錄夏季旅遊旺季，冀人工智能（AI）技術將與旅遊結合，強化用戶的旅行體驗。

Expedia扭虧為盈 疫後旅遊需求復甦同樣推高住宿價格，令Airbnb上季純利按年飆71.5%至6.5億美元，不僅屬史上同期最高，且遠勝華爾街估計的5.4億美元。與此同時，集團期內總預訂金額（GBV）達191億美元，按年上升13%，其中「夜晚留宿和體驗預訂量」（Nights and Experiences Booked）上升11%至1.151億次；上季平均每日房價（ADR）升1%至166美元，總訂房日數按年升11%至1.2億晚。

另邊廂，旅遊服務預訂平台Expedia近日公布，上季業績差過預期，預訂量僅有273.21億美元，按年升4.52%，低於預期的281.6億美元；房間過夜預訂亦按季跌5.07%，至8,970萬美元；但上季按年扭虧為盈，賺3.85億美元。

業績後其股價受壓，該企行政總裁克恩（Peter Kern）指，美國本土旅遊需求轉向疲弱，加上航空運力增加，導致機票價格受壓，是業績失色的原因。

在美上市旅遊股上財季業績比較