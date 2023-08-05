絲絲講場：美企CEO年薪10年次高水平

一講到大企業行政總裁（CEO）嘅人工，年薪過百萬甚至上千萬嘅大有人在。美國最大嘅勞工組織美國勞工聯合會─產業工會聯合會（AFL-CIO）尋日就發表報告，話2022年標普500指數成分股公司嘅CEO平均薪酬，係員工平均嘅272倍，雖然比2021年嘅324倍收窄，但美國CEO人工仍企喺過去10年嘅第二高水平。