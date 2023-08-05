美就業數據矛盾 憂通脹未消

美國勞動力市場數據分化，7月非農就業職位增長18.7萬個，差過預期；惟失業率意外回落0.1個百分點，至3.5%。當中，7月美國居民時薪按年增幅為4.4%，高於市場估算的4.2%，與6月增速相同，這亦意味着潛在的通脹壓力依然持續，惟也反映出經濟環境仍然穩健，企業有加薪的意願。

值得留意的是，今次公布的非農就業數據，又一次與由ADP統計的私人就業職位數據出現背馳。日前公布的ADP私職於7月大增32.4萬個，遠超出市場的預期。考慮到非農就業數據（企業調查）與失業率（勞工調查）同樣是美國勞工部的官方統計，但兩項數據也經常出現「一好一壞」的矛盾現象，背後可能牽涉統計誤差或者調查群組有異常。

道指早段揚 美銀驚硬着陸 不管如何，投資者依然在預期美國經濟能夠成功「軟着陸」，這一點亦從今年美股強勁的走勢中得到體現。美股3大指數周五早段向好，道指曾升202點，報35,418點；標指升28點，報4,530點；以科技股為主的納指升143點，報14,103點。

然而，美國銀行首席投資策略師Michael Hartnett表示，高資產淨值的私人銀行客戶正在回歸避險模式，他們已經連續第二周淨賣出股票。他指出，在債券孳息率普遍上升及金融環境收緊的情況下，經濟「硬着陸」仍然是下半年面臨的風險。

美銀又引述EPER Global的數據指，全球股票基金於上周淨流入48億美元，債券基金亦流入了72億美元，但更多的資金卻流向了流動性最高、最穩健的貨幣基金，達到204億美元，意味投資者似乎開始有更高的避險意識。

沙特俄國延長減產 油價漲 有「美國版拼多多」之稱的平價電商平台Wish的母公司ContextLogic公布，截至6月底止一季收入跌41.79%至7,800萬美元；淨虧損更達8,000萬美元，惟較去年同期略有收窄。該公司股價早段跌22.2%。

另外，兩大產油國沙特阿拉伯及俄羅斯分別宣布延長額外減產措施，持續至9月，並且不排除進一步延長。國際油價走勢靠穩，紐約期油曾升至每桶82.25美元；布蘭特期油則高見85.85美元。