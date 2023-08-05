鱷王：美避過衰退靠政府孭巨債

美國信用評級遭下調，有「股神」之稱的巴菲特揚言「一切正常」、「不用擔心」，不會因此改變旗下巴郡（Berkshire Hathaway） 的投資策略，聲言一直買、亦會繼續買美國國債。但有「鱷王」之稱的橋水基金創始人達利奧（Ray Dalio）則撰文，指美國表面上能在加息周期下避免經濟衰退，但實際是將財富轉移來換取，最終只會令政府債務爆燈，「搬石砸腳」！

巴菲特揚言繼續買美債 在惠譽調降美國評級不到一日，美國政府自兩年半來首次提高季度借款計劃，預算赤字激增令人震驚。巴菲特發聲向市場大派「定心丸」，指上周一及本周一各買了100億美元國債，下周一的問題是買100億美元3個月期還是6個月期國債，反正會繼續買，強調美元是世界儲備貨幣乃人所共知，直言「有些事情（如美國信用）人們不應該擔心」。

達利奧發文指，近年來美國激進加息，但今年上半年的經濟增長數據顯示，衰退看似仍「很遙遠」，皆因政府策劃的財富轉移保護了民眾免受聯儲局加息周期影響，具體就是政府將公共部門和政府債券持有人轉移至私人市場，令私人市場對聯儲局加息「相對不敏感」。在政府的主導下，家庭領域的資產負債表和利潤表狀況良好，但政府在這兩方面的狀況就不好了。

美長遠恐陷入債務螺旋 他又稱，疫情期間美國政府投入大量資金來支持企業和民眾，並承擔了更多債務，資產負債表趨惡化。同時，聯儲局在此期間「直升機撒錢」式瘋狂印銀紙，導致通脹上升，並購買了大量自身的債務，變相將資金送到私人市場。去年私營部門的淨資產上升到高水平，失業率降至低水平，薪金大幅增加，故私人市場的狀況「相對良好」，但政府債務暴增。

他警告，美國政府背負大量債務，最終是要償還。雖然政府可以一如以往「通過稅收來沒收財富並透過聯儲印錢」來短暫解決，但從長遠來看這是一個大問題。美國政府雖可發放更多貸款來支付利息，但將陷入「自我強化的債務螺旋」（Self-reinforcing debt spiral），債務規模只會更大。