亞馬遜季賺526億 業績指引有驚喜

全球網購平台巨擘亞馬遜交出亮麗的第二季業績，繼續逆轉去年同期的虧損局面。截至今年6月底止財季，該企大賺67.5億美元（約526.5億港元），按季更狂飆1.12倍，為去年來季度新高。被外界視為增長引擎的雲服務（AWS）收入連續6個季度增速放緩，上季按年升12.16%。行政總裁賈西（Andy Jassy）強調，將持續透過AWS業務推動更多自動生成式人工智能（Generative AI）發展，第三季集團指引更超出市場預期，刺激其股價周五早段抽升10.5%。

AWS業務上季經營溢利達53.65億美元，按季升4.72%，貢獻季內整體經營溢利近七成。賈西亦指，隨着客戶開始將策略從優化成本轉向部署工作量，AWS增長已回穩。

對於本季收入，亞馬遜指引介乎1,380億至1,430億美元，中間值計按年升一成，規模高過市場預期；本季經營溢利指引為55億至85億美元，較去年第三季的25.25億美元多出最少一倍，加上今年第二季集團在北美業務錄經營溢利32.11億美元，按年再扭虧為盈，規模亦創2021年首季後最多，故業界形容今次獲利成績為逾兩年來最好。

花旗嗌買 上望145美元 同時，次季財報也顯示亞馬遜大刀闊斧削減成本的行動有助提振盈利。去年科企掀起的裁員潮至今持續，截至6月底止該企員工人數進一步降至146.1萬人，比起去年3月底止的162.2萬人銳減近一成。賈西指，將持續降低成本並強化物流網絡，令服務Prime會員的送貨速度創下紀錄。

投行花旗指，亞馬遜上季經營溢利達76.81億美元，較指引上限高出約40%；且公司大部分主要產品線如AWS、廣告等表現遠超預期，故該行予以該企「買入」評級，目標價145美元。