Apple收入連跌3季 7年最弱

受累美洲生意縮逾半成 純利僅升2% 受累於全球電子產品需求減少，蘋果公司（Apple Inc.）上季收入按年微跌1.4%至817.97億美元，未能扭轉連續3季錄得按年下跌的趨勢，亦創下2016年以來最長的跌浪。儘管如此，公司管理層解釋，收入跌勢部分來自於匯率因素導致的4個百分點負面收入衝擊，而上季純利仍增長2.25%至198.81億美元。管理層有意引導市場關注其表現較佳的服務收入新興市場業務，行政總裁庫克明言看好Apple在印度市場的發展及機會，正加緊投入當地市場。

庫克：加強印度零售業務 回顧上季業績，Apple於美洲地區的收入按年下跌了5.57%至353.83億美元，成為整體收入下跌的主因。在亞太區方面，大中華市場及日本的收入表現各異，前者按年增長7.9%，後者則倒退11.47%；而其他亞太區收入下跌8.45%。Apple未有在財報中獨立列出印度市場，惟庫克指當地收入創下了季度歷史新高，並且「實現了兩位數的強勁增長」。

他又提到，在印度的零售業務目前還處於早期階段，但表現已經「超出了我們的預期」，未來會在當地繼續致力於建立更多銷售渠道，並對直接面向消費者的業務進行更多投資。他續指，印度是世界第二大智能手機市場，故希望能在當地發展得更好，「我們在（印度）智能手機市場的份額仍然非常、非常有限，這對我們來說是一個巨大機會……正投入所有精力來實現這一目標。」

要留意的是，財務總監Luca Maestri提到，公司把印度、中東的業務同樣歸類入「歐洲地區」。Apple歐洲的收入於上季按年增長了4.75%至202.05億美元，是除了大中華地區外唯一錄得增長的市場。

服務收入破頂 iPhone銷售跌 除了印度之外，Apple業務的另一亮點在於穩步增長的服務收入。庫克表示，在超過10億付費用戶訂閱推動下，上季服務收入按年增長8.2%至212.13億美元的歷史新高。與之形成鮮明對比的是正在倒退的產品收入，其中iPhone銷售收入跌2.44%、Mac下跌7.34%、iPad收入更是大跌19.83%。

晨星科技行業研究總監Brian Colello認為，Apple的業務擁有寬闊的「護城河」（即不容易受競爭對手及市場逆風衝擊），為投資者提供了一份穩健的季度業績及平淡的季度展望。未來應該密切關注下一輪發布的產品設備，留意Apple能否吸引更多消費者購買最新、最好的iPhone。不過，他認為Apple長遠的收入增長幅度已很難超過「中高個位數」水平，因此維此對其股價150美元的「公允價值」預測，意味着當前該公司估值仍然過高。Apple股價周五曾跌3%，見185.44美元。

Apple上季業績摘要