恒指周跌377 科指跑贏

港股連跌3日後反彈，一度抽高436點，尾市升幅收窄至118點，惟全周埋單轉跌377點或1.89%；科技指數表現跑贏恒指，全星期升30點或0.68%，兩周累漲392點或9.57%。

恒生指數昨日高開250點，高見19,857點，低見19,461點，最終收市報19,539點。國企指數收報6,732點，升80點或1.21%；科技指數收報4,497點，揚90點或2.06%。全日成交額1,145.39億元，按日增加13.08%，沽空比率為14.2%，比上一日跌2.15個百分點。南下「北水」連續3日淨買入斷纜，轉為淨賣出57.36億元。

港資管規模去年挫14% 另外，香港證監會《資產及財富管理活動調查》年度報告顯示，去年香港的管理資產規模為30.5萬億元（約3.9萬億美元），並錄得880億元的淨資金流入。在眾多其他主要基金市場錄得淨資金流出的情況下，香港的管理資產規模按年下跌14%，接近全球受規管基金的管理資產的15%跌幅，且略勝於主要市場指數，反映環球資產及財富管理行業共同面對挑戰。

自去年下半年以來，本港數據呈現見底復甦的迹象。在香港註冊成立的基金之管理資產規模由去年第三季的水平反彈15%，達到今年6月底的1.3萬億元。本港去年第四季至今年上半年的3個季度錄得合共690億元淨資金流入，較去年首3個季度的170億元淨資金流入增長逾3倍。