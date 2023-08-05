產經

恒指周跌377 科指跑贏

港股連跌3日後反彈，一度抽高436點，尾市升幅收窄至118點，惟全周埋單轉跌377點或1.89%；科技指數表現跑贏恒指，全星期升30點或0.68%，兩周累漲392點或9.57%。
恒生指數昨日高開250點，高見19,857點，低見19,461點，最終收市報19,539點。國企指數收報6,732點，升80點或1.21%；科技指數收報4,497點，揚90點或2.06%。全日成交額1,145.39億元，按日增加13.08%，沽空比率為14.2%，比上一日跌2.15個百分點。南下「北水」連續3日淨買入斷纜，轉為淨賣出57.36億元。
地產股捱沽 九置插4%
憧憬中央出台支持刺激消費的政策，內需股向上，華潤啤酒(00291)及申洲國際(02313)分別揚3.95%和3.39%，是表現最佳兩隻恒指成分股；李寧(02331)漲1.36%，安踏體育(02020)上升0.97%。
新盤大劈價，地產股受壓。下周一公布業績的九龍倉置業(01997)插約4.64%，為表現最差藍籌股。新鴻基地產(00016)跌2.7%；恒隆地產(00101)下挫1.96%。前日放榜的長實集團(01113)，遭花旗下調目標價3.87%至47.1元，評級「中性」，拖累股價收市跌0.11%。
港資管規模去年挫14%
另外，香港證監會《資產及財富管理活動調查》年度報告顯示，去年香港的管理資產規模為30.5萬億元（約3.9萬億美元），並錄得880億元的淨資金流入。在眾多其他主要基金市場錄得淨資金流出的情況下，香港的管理資產規模按年下跌14%，接近全球受規管基金的管理資產的15%跌幅，且略勝於主要市場指數，反映環球資產及財富管理行業共同面對挑戰。
自去年下半年以來，本港數據呈現見底復甦的迹象。在香港註冊成立的基金之管理資產規模由去年第三季的水平反彈15%，達到今年6月底的1.3萬億元。本港去年第四季至今年上半年的3個季度錄得合共690億元淨資金流入，較去年首3個季度的170億元淨資金流入增長逾3倍。
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