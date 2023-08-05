華水患未完 災保需求看升

近期超強颱風「杜蘇芮」引發中國多地出現嚴重水災情況，評級機構標準普爾發表報告指，今次洪災事件嚴重，但對內地保險行業影響有限；又指為了減少極端天氣對地方經濟構成影響，預計地方政府和保險業將加強合作，為居民和相關資產提供保護，並可能增加對災害保險的需求。

車保索賠或最嚴重 標普表示，截至8月2日北京的降雨已導致當地財產保險和意外事故保險索賠金額約1.66億元（人民幣‧下同），相對於約兩年前河南省洪災造成的保險損失約120億元，北京的情況相對輕微，加上當地政府在最近洪災發生前發出早期警告，亦有助避災和動員公眾應對豪雨。該行認為，「災害季節」通常發生在每年第三季，故現時仍未結束；又指豪雨正向中國東北部移動，倘出現更多極端天氣事件，可能對內地財產與意外事故保險業公司的核保結果構成壓力。

標普認為，汽車保險或會繼續成為索賠的主要因素，與隨着新冠疫情車輛流動限制取消後，內地汽車保險索賠有所增加的情況類似。該行續指，隨着極端天氣事件愈來愈頻繁，預計內地的財產保險和意外事故保險業公司將重新審查自身在天然災害中承擔的風險及再保險安排，而再保險成本上升亦可能限制財產保險和意外事故保險公司的保險利潤。

另邊廂，摩根大通發表研究報告指，「杜蘇芮」在內地引發多個地方發生水災，投資者擔憂中國保險行業需面對較大規模索賠，惟該行預期相關影響有限，料涉及賠償金額不足10億元，年度賠償比率可能僅提升0.01%。若內險股因市場擔憂而導致股價出現較大波動，該行認為反可視為吸納主要經營非壽險公司的時機。