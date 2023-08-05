3內銀傳須上報外匯貴金屬交易數據

中國金融監管部門持續高度關注外匯市場表現。外媒引述消息指，上月底至少3家股份制銀行收到國家金融監督管理總局通知，被要求在常規數據報告之外，提交外匯和貴金屬交易量數據，包括即期和衍生品的季度、年度數據等外匯交易量數據。

人行：需防資金套利空轉 據報內地商業銀行通常於季初向金管總局例行提交上一季度的運營報表，其中涵蓋外匯風險敞口等數據，與交易量數據有別；又指目前並不清楚此次提交額外數據的目的，及監管部門後續會否出台相關措施。報道續指，7月時銀行系統內部對一家城商行過於激進的外匯自營交易進行通報，該行第二季度自營與代客交易量之比大幅超過行業水平。

另一方面，中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾在會上指出，降準、公開市場操作、中期借貸便利（MLF），及各類結構性貨幣政策工具，都具有投放流動性的總量效應，需要靈活運用；又指要適時適度做好逆周期調節，防止資金套利和空轉，增強銀行經營穩健性。

內房上月銷售額勁瀉 市場流動性方面，人行在公開市場進行20億元（人民幣‧下同）7日期逆回購操作，中標利率維持在1.9厘，單日淨回籠630億元，連續4日淨回籠。有統計顯示，公開市場本周淨回籠2,880億元。

另國際評級機構惠譽上調萬達商管和萬達香港的評級，主要因為寬限期結束前萬達商管償付4億美元債的利息，故將兩家公司的長期外幣發行人違約評級均由「C」上調至「CC」。惠譽補充，萬達商管在未來半年到期的數筆在岸和離岸債券的再融資計劃尚未明朗，料將繼續面臨流動性壓力和挑戰。