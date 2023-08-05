股民輸到驚未敢入市 寧買基金保險

內地當局近期提出要「提振投資者」，官媒即助攻，更將提振股市與促進消費兩者掛鈎，指「促消費，資本市場大有可為」，「股民通過股票基金賺到錢，是擴大消費必要之舉」。昨日傳來當局變相向券商「定向降準」放水300億元人民幣，以實際行動撐股市。惜從這周A股僅平穩的表現來看，內地股民對官方「擁抱股市」的呼籲顯然抱有戒心！

股市好，自然能產生財富效應，皆因居民在股市大升時能輕易「錢搵錢」，口袋多了錢，消費意欲自然提高。問題是股市怎樣才能好？經濟前景好，股市表現好，企業能在資本市場籌集資金發展業務，促進投資與就業，兩者相輔相成，能造就大牛市的來臨。但經濟景氣不好，又如何促進股市表現好？這關鍵就是掌握到市場預期與信心。

改善民營經濟始治本 2015年A股大冧市後，中國資本市場進行了多項大改革，並加強監管，理論上條件已有大進步。如今問題在於，3年清零防疫拖垮了大大小小的企業，經濟景氣轉差，製造業、服務業復甦不似預期，且房地產業不景氣蒸發了可觀財富，且外部形勢不樂觀，人民幣反覆走貶，都是內地股民未有一擁而上，以積極投身「股海」來回應政策號召的原因。

事實是，單是去年，A股跑輸美股及日股，股民輸到怕，寧乾脆將資金存到銀行；銀行下調存款利息，資金就轉投貨幣市場基金或保險產品。更甚的是，美國地產數據顯示，截至今年3月的一年，中國人在美國花逾千億元購置房產，即寧可到海外摸頂投資，也不願留在內地抄底股樓。

在這個情況下，官方要提振資本市場，實不容易。向券商變相放水300億元人民幣，政策取向無疑是明確的，但對提振市場信心作用仍有限。說到底，得從實體經濟方面多下工夫，有力提振景氣，激活民營經濟，讓企業與居民對經濟前景恢復信心，才是推動股市表現的最大原動力。單靠行政手段、喊口號、輿論來撐股市，一則作用不明顯，二則也盡顯不了解市場，自然也就難以實現政策目標。