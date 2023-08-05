產經

內地救A股 好戲在後頭

內地政府承諾「活躍資本市場」，並透過向證券業界「定向降準」，以刺激股市。（資料圖片） 內地政府承諾「活躍資本市場」，並透過向證券業界「定向降準」，以刺激股市。（資料圖片）
內地政府承諾「活躍資本市場」，並透過向證券業界「定向降準」，以刺激股市。（資料圖片）
券商迎放水300億 傳與沙特研ETF互通
中央政治局會議罕見承諾「活躍資本市場」，不足半個月隨即迎來實招！中國證券登記結算公司一舉將股票類業務最低結算備付金繳納比例，由現行16%調降至平均接近13%，變相向券商業界「定向降準」，業界料釋放300億元（人民幣‧下同），消息撐起內地股市，刺激周五滬綜指幾乎重越3,300點大關。市場更憧憬好戲還在後頭，因全球最大產油國沙特阿拉伯與中國的金融聯繫有望更上一層樓，市傳兩國就交易所買賣基金（ETF）在對方交易所上市，即ETF互通計劃進行談判。
中沙兩國在6月時已簽署100億美元（約780億港元）的投資協議，涵蓋從新技術到農業等領域，包括可再生能源、房地產、礦產及旅遊等。據報現時中國和沙特正考慮ETF互通計劃，以深化業務聯繫，談判尚處初期階段，或將標誌北京和利雅得在擴大能源、安全和敏感科技領域合作方面邁出重要一步。
助機構客戶加快資金交收
報道引述消息表示，內地深圳證券交易所與沙特證券交易所營運商沙特證交所集團，正就ETF互通計劃進行洽談。近月以來，中國部分大型ETF營運商收到有關可能與沙特達成互掛上市協議的通知，部分正考慮有關選項。
但值得留意的是，香港交易所(00388)早在2月初已與沙特證交所集團簽署合作備忘錄，當時亦表明將與沙特證交所在金融科技、互掛上市等領域探索合作機遇，可惜直至7月底香港金管局與沙特阿拉伯中央銀行簽定諒解備忘錄，計劃加強兩地金融服務領域的合作後，刻下付諸互聯互通承諾的實際項目卻遲遲未見蹤影。
中國發力撬動中東金融發展機遇，對A股短期效應仍不容小覷。因為追蹤中國股票的ETF，向來是外資經滬深股通、合格境外機構投資者（QFII）機制以外的熱門之選。本港業界人士指，近日ETF交易熱度穩步攀升，尤其是政治局會議後追蹤中國資產的海外ETF交投活躍度已明顯大幅提升，或成為中國結算公司「定向降準」救A股後另一大招。
內地券商認為，中國結算公司擬於10月落實上述「放水」措施，將有助鼓勵結算參與機構及客戶盡早完成資金交收，進一步提升市場機構的資金使用效率，並降低成本。據測算，今次調降幅度的力度，均大過2019年及2022年兩次下調相關備付金繳納比例的幅度。
發改委研究促進城鄉收入
與此同時，國家發改委、人民銀行、財政部及國家稅務總局於周五早段已聯合發聲，揚言宏觀政策「組合拳」效果將不斷顯現，預料下半年經濟將在上半年持續恢復的基礎上，保持穩定向好趨勢。發改委就業收入分配和消費司組織昨日更召開部門座談會，研究促進城鄉居民增收的政策舉措，以促進低收入群眾增收，擴大中等收入群體。
滬綜兩個半月高 成交飆
多重救市消息刺激滬深股市兩大指數雙雙高開，雖然領漲的中資券商板塊午後升幅略有回落，但滬綜指全日仍升0.23%，收報3,288點，創逾兩個半月高位，一周再升0.37%。
深成指全周更累升1.24%，收報11,238點。兩市全日成交亦重上萬億元大關，達1.04萬億元，按日大幅增加26%。
內地多個部委預告打好宏觀政策組合拳內地多個部委預告打好宏觀政策組合拳
內地多個部委預告打好宏觀政策組合拳
滬綜指年內表現反覆滬綜指年內表現反覆
滬綜指年內表現反覆
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多 即時港股指數資訊
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc