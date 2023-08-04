致富智庫：擺脫傳統謬誤 理財得心應手

金錢與我們息息相關，但你對它的認識又有幾深？原來日常生活中好容易會被傳統思想所蒙閉，從而跌入理財陷阱，分分鐘拖延你實踐財務自由的時間，以下10大伏位你又中幾多項？

1.避免債務：簽卡準時還 建立良好信用 相信大家自小已聽過長輩提醒要審慎理財，不要負債，有人更因此而拒絕使用信用卡以免孭「卡數」云云，事實上，此舉某程度上的確可將債務風險處於能力控制範圍內。

不過，若然理性而明智地使用信用卡也有其好處，首先可幫助滿足個人需要及實現長期目標，如買車及買樓等，而準時還款亦有利建立良好的信用評級。再者，好的債務會創造價值，如持續進修便可為未來帶來更好的工作機會。

2.不必花費：用於享樂 提升個人幸福感 在日常生活中，你是否習慣了「先使未來錢」呢？當中又有多少屬於非必要的開支？理想的財務策劃主張停止所有不必要的支出，直到實現所有財務目標或達到真正財務自由為止。

誠然，夢想隨意享樂的大前提是要做好財務規劃，譬如首要考慮何謂必要支出？例如日常生活開支，包括住所開支、交通、膳食及醫療保險等。當滿足了上述必要開支，以及達到適當存款目標時，人生苦短，撥出部分用作享樂也是人生樂事，因有助提升個人幸福感，繼而增加家庭和諧及工作效率，更何況隨着年齡增長，收入理應更富裕，將更有能力去消遣。

3.自恃年輕：及早儲彈藥 以備不時之需 抱着「我還年輕」，或者認為提早退休、財務自由是很遙遠的事情，因此，毋須預備足夠「彈藥」以防萬一。

實情是世事難料，正如新冠疫情拖垮全球經濟，並纏繞本港長達逾3年之久，要為未來做好準備，此時緊急預備金正好大派用場，理想情況下，帳戶內應有足夠3至6個月的生活費，以應付如失業等任何突發事件，而且應存入儲蓄帳戶待需要時用，而非投資帳戶，避免承受市場波動風險。

4.固定存款：需適時調整 作多元投資 常言道「積穀防饑」，用於理財角度上，即是要定時在薪酬當中，預留一定金額作為固定儲蓄。無疑愈早養成良好的儲蓄習慣是邁向致富的第一步，因可愈早享有複息效應的好處，讓時間提高儲蓄的增值潛力。

不過，正所謂「世事多變」，隨着人生的不同階段變化，以及收入的調整，應該按最新目標不時檢討存款比例。年輕時收入較少，甚或要還債，存款比例可以較小，將更大比例用來盡快還清債務；到中年時，隨着資歷累積，收入增多或已無債在身，存款比例不妨加大，並作多元投資。因此，重點是適時調整，不宜「一本通書睇到老」。

5.沉迷「磚頭」：買樓量力 維修保養開支大 中國人獨愛「磚頭」（買樓），認為可以對抗通脹兼保值，故有「以房養老」的說法。在樓市熾熱時，樓價拾級而上，無疑為有樓一族創造了財富。

但是否「磚頭」愈多就愈好？大前提是你必須確保有足夠財力去負擔物業按揭貸款、管理費、日後樓宇維修及保養費用等各項開支。否則，萬一未來收入突然產生變化，龐大的物業開支足以將你打倒。

6.拒談財務：分享理財心得 共同創富 現今社會個個講求私隱，放於理財層面上更甚，無論父母與子女、夫妻之間，抑或朋友間，都少有談論財務問題，除了認為太過私人，亦被視為不禮貌行為。

相反，適當的理財問題交流更為有益，例如，父母與子女談論財務問題，可讓子女愈早學習更多理財知識及方法；親朋同輩之間討論財務問題，可各自分享理財心得，共同創富；夫妻間談論財務問題，能夠增進雙方了解，促進婚姻更健康。

7.愈費力愈有價值：專注事件機會成本 多比較 在衡量價值之時，人們普遍以「費力程度」去衡量，而不是以事件本身的價值。舉例疫後大家多以線上課程來學習，若同一門學問，甲老師要花上10小時講解，但乙老師只用上5個鐘就教曉你，明顯後者的價值遠比前者高，不過大家可能會用「課程時數」來評估價值，認為時間愈多，證明他付出的努力愈大，而忽略後者無形的「經驗」，以及幫你省下大量「時間」，而寶貴的機會成本才是最有價值。

要避免陷入這個錯誤的心理現象，心理學家指出，人們應專注事情上的真正價值，並做足功課及比較不同方案的好與壞，從中選擇最符合其價值的選項。

8.不懂捨棄：宜正視問題 找出痛苦根源 相信每人都有「失去」及「獲得」的經驗，且毫無疑問，「失去」的痛苦會比「獲得」的快樂來得深刻，心理學家稱之為損失趨避（Loss averion），意思是當我們捨棄某件曾經擁有的事或物時，就會感到痛苦。

股票損手要識斬纜 舉例購物時，以現金付款所產生痛感會令我們減低消費意欲，但隨着科技日趨發達，加上疫後新常態，傾向以信用卡及電子支付方式付款，令花錢速度加快但痛感較低，容易不知不覺「使凸」。若用以股票市場，散戶可能傾向出售有利可圖的股票，而非斬纜沽出虧損的股票。為免犯上上述錯誤，宜認清痛苦的根源，並正視問題所在。

9.計及沉沒成本：作出決定前 可考慮其他選擇 沉沒成本是指已經發生及無法改變的成本，當我們作出決定時，很容易將沉沒成本計算在內，這種不合邏輯的認知模式卻十分普遍，叫作沉沒成本謬誤（Sunk Cost Fallacy），更具體的說法是人們選擇將資源投入無底深潭，卻憧憬情況會好轉。

專家指出，在客觀及理性的前提下，應該不要考慮到沉沒成本；在多數情況下，可嘗試退後一步，將其他選擇一併考慮，如此就可部分抵消它的影響力。

專家又建議，下次要權衡是否堅持一個舉動時，可先問自己如果堅持這個選擇會得到甚麼？又會失去甚麼？藉認清事實本質，以減低持續浪費資源的困境。

10.過分悲觀：良好情緒 增承擔風險能力 美國心理學作家Daniel Goleman於1995年出版《EQ》（情緒智商）一書，將情緒（Emotions）定為感覺及其特有的思想、生理與心理的狀態，以及相關的行為傾向。事實上，情緒亦受外在或內在環境轉變所影響，繼而出現不同的結果。

負面想法阻礙決策 人們在做決定時，會受到情緒的影響，用於投資上，恐懼或貪婪可影響投資者的決策，尤其是發生於牛市、熊市或股市波動大的時候。良好的情緒會增加承擔風險的能力，相反，壞情緒則會令人想法負面，繼而影響決策的準確性，而真正優秀的投資者絕大部分也擁有較佳的情緒管理能力。