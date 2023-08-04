宏觀剖析：美衰退機會降助攻股市

美國公布的6月份個人消費開支（PCE）物價指數按年升3%，升幅較5月份的3.8%回落，撇除波幅較大的能源及食品後，核心PCE升4.1%，升幅同樣較5月份的4.6%回落。通脹持續降溫，加強市場對升息周期接近終點的預期。

通脹續回落 有望軟着陸 美國聯儲局7月份議息會議如期加息0.25厘，聯邦基金利率區間升到5.25至5.5厘，主席鮑威爾在會後提到，局方的工作人員不再預期經濟將進入衰退。除此之外，這次會議未有太多新資訊。現時，反映利率期貨市場的芝商所FedWatch顯示，過半數的投資者預期9月及11月將維持利率不變，今年減息的機會並不高，明年第一季之後才有較大的機會減息0.25厘。

雖然利率已維持在緊縮區域一段時間，但通脹持續下滑，而且失業率維持低位，這無疑增加了軟着陸的機會。美股市場估值獲得支持，投資氣氛持續有所改善，年初至今，標普500指數累計升約20%，納斯達克綜合指數更升近38%。整體上，投資者並未有太擔心「加息」的因素，近期市場聚焦在個股的業績之上。

美國經濟衰退風險降低，利好的不只有成熟市場，亞洲作為全球的生產重點區域，同樣值得投資者留意。區內，中國和日本目前採取寬鬆貨幣政策支持經濟，兩地的貨幣維持相對弱勢，出口更具競爭力，疊加美國軟着陸的預期，對兩地股市也有利。

上周五日本央行進一步修改孳息率曲線控制（YCC）政策，容許10年期日本國債的利率升至一厘。不過，現時10年國債利率處於0.6厘，未觸及區間，當局表示將維持相對寬鬆政策，日圓偏弱利好當地企業。

考慮分散投資亞洲市場 近期的中國的政治局會議也為中港股市打了一支「強心針」，未來或將推出更多刺激措施，值得憧憬。

6月初提議下半年可以用「LIKE」為主題構建投資組合。其中「L」的部分，即環球大型（Large-cap）增長股，仍是作為核心配置不錯的選擇。另外，投資者也可繼續考慮分散於不同的主要亞洲市場（Key Eastern countries）「KE」。然而，各位在入市時也要「分段分注」，以減低短期市場風險。

凱基亞洲投資策略部