簡訊一覽
●香港證監會宣布，對一個涉嫌進行「唱高散貨」市場操縱活動且組織嚴密的大型集團進行全面調查後，兩名懷疑集團骨幹成員葉志輝及蘇龍影昨日在東區裁判法院被檢控，兩人毋須答辯，案件押後至今年11月2日。法院批准兩人保釋，葉與蘇須分別繳交50萬元及5萬元保釋金。
●安莉芳(01388)預計，今年上半年淨利潤約500萬元，按年增長逾3倍，主因其他費用減少，以及集團確認稅收抵免。其中次季集團整體銷售按年基本持平，經營逾18個月的店舖中，同店銷售錄單位數的按年跌幅。截至6月底，集團總零售點為1,039個，較去年底淨減少45個。
●信利國際(00732)料今年7月及首7個月之綜合營業淨額分別約為12.42億元及85億元，按年分別減少約24.6%及31.7%。
●神威藥業(02877)預計今年上半年純利按年增約45至50%，主要是總體銷售收入增約32%，以及毛利率及淨利潤率按年增加。
●小黃鴨德盈(02250)與沙特阿拉伯的主權基金（PIF，沙特阿拉伯公共投資基金）簽訂備忘錄，內容包括PIF擬透過可換股債券向德盈提供5年的融資、斥2.5億美元投資德盈拓展海外娛樂及旅遊項目，以及在中東代理B.Duck。
●貓眼娛樂(01896)料今年上半年純利將介乎約3.8億至4.3億元人民幣，按年增長約150.2至183.1%。
●第一太平(00142)宣布，旗下主要營運聯營公司PLDT今年上半年之權益持有人應佔收益淨額為184.51億披索，按年增9.92%。
●阿里巴巴(09988)旗下以新零售公司盒馬宣布，與迪士尼公司達成合作，成為迪士尼首個在大中華區的新零售深度合作品牌。
●香港虛擬資產交易平台HashKey Exchange及BC科技集團(00863)旗下的OSL Digital Securities昨日先後宣布，獲證監會批准提升現有牌照，成為可向散戶提供加密貨幣交易服務的持牌交易平台。
●華虹半導體(01347)的A股將於下周一（7日）於上海科創板上市。
●地政總署公布堅尼地城西寧街與域多利道交界住宅地其餘5份落選標書金額，最低入標價僅4.88億元，每方呎樓面地價約2,006元。該地上月以17.2億元批出，每方呎樓面地價約7,070元，為港島區逾21年呎價最低住宅地。
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