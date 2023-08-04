●香港證監會宣布，對一個涉嫌進行「唱高散貨」市場操縱活動且組織嚴密的大型集團進行全面調查後，兩名懷疑集團骨幹成員葉志輝及蘇龍影昨日在東區裁判法院被檢控，兩人毋須答辯，案件押後至今年11月2日。法院批准兩人保釋，葉與蘇須分別繳交50萬元及5萬元保釋金。