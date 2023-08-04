日央行再斥218億買債 圓匯反覆

日本央行放鬆孳息率曲線控制（YCC）政策後，10年期日本國債孳息率持續攀升，周四高見0.658厘，促使該行同日宣布本周第二度買債行動，不但金額加碼至4,000億日圓（約218.51億港元），對象亦擴展到所有年期。日圓兌每美元曾跌至挨近144後回升，高見142.32，每百日圓亦高見5.4855港元。

日股則繼續整固，連跌兩日，日經平均指數跌1.68%，收報32,159點；東證指數跌1.45%，收報2,268點。財務省統計顯示，日本股票及基金連續5周錄得外資淨流入，上周規模回升至1,960億日圓，5周累計9,123億日圓（約498.32億港元），這已包含日央行調整YCC的上周五，所以上周外資淨賣出中長期債和短期債1,661億日圓及6,222億日圓，導致股債合計外資淨流出5,923億日圓。

任天堂多賺52%破頂 事實上，市場愈益關注上市公司業績及企業治理改善在望。東證指數「Core 30」（30隻核心藍籌）之一的任天堂傳來捷報，6月底止財政季度收入按年增長50.04%至4,613.41億日圓，股東應佔純利更按年增長52.13%，達破紀錄的1,810.19億日圓（約98.81億港元）。

即使公司維持遊戲機Nintendo Switch本財年銷量指引按年減少16.52%至1,500萬部，上季Switch和遊戲銷量俱增，尤其是《薩爾達傳說王國之淚》大賣，而且售價較貴的OLED（有機發光二極體）型號於銷量的比重提高，同時《超級瑪利歐兄弟大電影》票房理想令版權收入按年激增接近兩倍。