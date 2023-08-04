英加息1/4厘 料未見頂

提醒衰退風險大 估通脹2025年達標 在通脹高踞不下的影響下，英倫銀行一如市場預期宣布上調基準利率0.25厘至5.25厘，連續第14次加息，創2008年2月以來最高水平。該行亦在議息聲明中，保留了「如果通脹持續則可能加息」的政策指引。

英倫銀行表示，目前貨幣政策立場是有限制性的，雖不預期英國經濟會衰退，但提醒衰退風險很大。該行預計今年底英國通脹率為4.93%，到2025年第二季通脹率可達到低於2%的目標水平。而英國6月消費物價指數（CPI）仍按年上升7.9%。在該行宣布加息後，英國10年期國債孳息率即上升至4.485厘，英鎊兌美元匯價則下跌0.25%，報1.2638。

美股低開 高通曾瀉11% 不過，巴西央行昨日宣布減息0.5厘，將基準利率由13.75厘降至13.25厘，是2020年8月以來首次。巴西央行貨幣政策委員會表示，下調基準利率將有助於經濟發展的穩定和帶來更多就業。

另一邊廂，美股3大指數周四早段受壓，道指曾跌160點，報35,122點；標指跌25點，報4,487點；以科技股為主的納指跌92點，報13,381點。

企業消息方面，手機晶片製造商高通在周三美股收市後公布截至6月25日的第三季度業績，期內盈利按年跌51.66%至18.03億美元，每股盈利1.6美元，調整後每股盈利1.87美元，優於市場預期；而經調整收入為84.42億美元，略低於市場預期。該企預期，本季度經調整後每股盈利中間值約1.9美元，按年大跌約39.29%，而銷售額中間值約85億美元，均低於市場預期。

面臨智能手機行業低迷影響，該企重申預期今年手機銷量將出現「高個位數百分比」的下降，部分原因是中國經濟復甦緩慢，預期將進行新一輪裁員。高通股價早段曾瀉10.95%。

過去數季業績未如理想的網購支付平台PayPal公布截至6月底止第二季業績，每股經調整盈利為1.16美元，優於市場預期，而收入按年增長7.06%至72.87億美元。公司預期第三季經調整每股盈利中間值為1.23美元，增長約13至14%，而全年增長料約20%。

西方石油上季盈利縮82% 至於股神巴菲特愛股西方石油截至6月30日止第二季純利為6.05億美元，按年跌82.98%；每股經調整盈利0.68美元，低於預期。該企披露，上季平均實現油價為每桶73.59元，按年跌31.68%；期內平均日產量為122萬桶油當量，按年升6.08%。由於第二季產量高於估計，該企調高今年的產量預測。

另邊廂，投資評級機構惠譽將美國政府信貸評級引發全球資本市場動盪。摩根大通行政總裁戴蒙直指做法荒謬，認為不會帶來具體影響；又指因最終決定市場利率是投資者而非評級機構，同時強調美國是必然有償還債務能力的國家。不過，對沖基金名宿阿克曼透過社交平台表示，旗下Pershing Square正通過購買期權，沽空美國30年期國債，認為是對沖長期利率上升對股票的影響，亦是良好及獨立押注。