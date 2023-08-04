日清中港核心經營利潤跌13%

惟要留意，因應日清食品收購母企越南業務，日本日清已經將越南業務歸入「中國（包括香港）」分部，並調整上一財年的呈現金額，所以上述的營業收入乃計及越南地區，但就未有進一步披露越南業務詳細表現。

銷售方面，日清食品期內銷售淨額按年跌5.47%至148.59億日圓；倘若撇除匯率因素，期內收入及核心經營溢利則分別按年跌7.6%和15.3%，至145.23億日圓及12.75億日圓。

集團直言，內地經濟復甦緩慢、房地產市場低迷以及年輕一代失業率較高，故消費者信心仍在下降；又指儘管原材料成本呈下降趨勢，同時為提升品牌形象持續舉行促銷活動，惟因缺乏去年獲取之香港政府一次性補貼，故溢利亦按年下跌。集團又預期，內地入境旅客亦將增加香港消費，惟需時等待方可反彈。

母企上季收入增11% 同時，日本日清昨公布截至今年6月底止季績，期內純利140.31億日圓，按年升86.3%；收入增11.5%至1,664.7億日圓；另日本日清在日本的即食麵業務分為「日清食品」和「明星食品」，前者上季收入按年升7.7%至514.48億日圓，經營溢利按年跌7.1%至71.69億日圓；後者上季收入按年升7.6%至99.63億日圓，經營溢利按年少39.6%至5.37億日圓，主因材料成本上升所致。