百威上半年少賺8%

上半年，該企收入按年增加6.16%至36.66億美元，毛利率按年增加0.19個百分點至50.92%，撇除匯率變動等影響收入按年增長14%；總銷量49.45億公升，按年增長9.35%。

單計第二季，純利按年倒退13.93%至2.78億美元，經調整純利則為2.79億美元，按年升2.95%；毛利率擴闊1.11個百分點至51.57%。總銷量亦上升9.54%至27.38億公升。

楊克指，在高端及超高端產品收入增長超過20%帶動下，第二季度及上半年兩段期間，中國的收入及EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）均高於疫情前水平，而夏季向來是啤酒的銷售旺季，隨着內地高端化趨勢持續，民眾願意購買高端啤酒，看好夏季的銷情。同時將內地業務目標擴大10%至220個城市，包括第三、四線城市。

對於內地消費降級，他稱，情況主要出現在低收入家庭，集團三分之二業務靠高端產品推動，重申集團有良好定位，看好內地高端及超高端啤酒市場發展潛力，由於現時市佔率仍偏低，但民眾購買力提升，未來需求會愈來愈大，對高端化、數碼化和擴張戰略有信心。

被問到內地的供應鏈有否受壞天氣影響，他坦言，業務有少許影響，已與各地方政府溝通，協助供應鏈運作，整體順利。

印度銷量增 韓壓力大 另外，印度市場上半年銷量及收入均錄得雙位數增幅，並已成為集團主打品牌的第4大市場。至於南韓的銷量和收入錄低單位數增幅，每百升收入在高基數和消費稅上調的條件下略微下降，而第二季受高基數影響，銷量錄低單位數跌幅。

股價挫4% 藍籌最差 市場對百威亞太業績似乎「唔收貨」，該企股價周四跌4.05%，收報17.5元，創9個月新低，為表現最差藍籌。中資券商中金指，百威亞太於海外市場表現兩極分化，南韓因競爭導致壓力偏大，但中期業績符預期，集團由上而下的高效營運方式正發揮作用，其成本管控能力或有超預期表現可能，維持其今、明兩年盈利預測，EBITDA料分別為21.96億美元和24.98億美元，維持目標價23.8元，評級「跑贏行業」。

美資券商花旗認為，百威亞太次季核心淨利潤按年升3%，遜該行預期的7%，主要是南韓表現較預期差，惟中國業務結構性增長強勁，維持其「買入」投資評級，予目標價28.1元。

百威亞太2023年上半年業績摘要