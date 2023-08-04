Tesla內地銷情落後 靠優惠去貨

內地電動車市場發展舉世矚目，傳統車企既積極搶佔市場，初創車企發展速度亦甚為驚人，頓令中國車市成為全球汽車行業焦點。美國最大電動車企特斯拉（Tesla）面對來自內地車企的激烈競爭，在中國市場的銷售並不樂觀，據報近期正積極推出各項優惠措施促銷，包括向上海的新客戶提供3,000元人民幣的購物券。