Tesla內地銷情落後 靠優惠去貨
內地電動車市場發展舉世矚目，傳統車企既積極搶佔市場，初創車企發展速度亦甚為驚人，頓令中國車市成為全球汽車行業焦點。美國最大電動車企特斯拉（Tesla）面對來自內地車企的激烈競爭，在中國市場的銷售並不樂觀，據報近期正積極推出各項優惠措施促銷，包括向上海的新客戶提供3,000元人民幣的購物券。
資料顯示，今年首5個月，內地最暢銷的電動車排名中，首兩位都是來自比亞迪股份(01211)，Tesla的Model Y及Model 3分別排第3及第10。Model 3銷售相對落後，原因之一乃其電動車6年造型從未改款，加上內地國產新勢力崛起，並積極推出價格優惠搶佔市場，且在提升智慧化技術及軟件，往往更貼合內地消費者的口味。
富豪汽車上月銷量增21%
其他車企消息方面，吉利汽車(00175)母公司吉利控股旗下富豪汽車7月銷量按年增21%至54,165輛，連續第11個月錄得按年增長；今年首7個月之全球銷量按年增長18%至39.6萬輛，當中電動車銷量為64,764輛，按年增1.7倍。
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