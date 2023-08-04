產經

Tesla內地銷情落後 靠優惠去貨

內地電動車市場競爭大，Tesla推出各項優惠促銷。 內地電動車市場競爭大，Tesla推出各項優惠促銷。
內地電動車市場競爭大，Tesla推出各項優惠促銷。
內地電動車市場發展舉世矚目，傳統車企既積極搶佔市場，初創車企發展速度亦甚為驚人，頓令中國車市成為全球汽車行業焦點。美國最大電動車企特斯拉（Tesla）面對來自內地車企的激烈競爭，在中國市場的銷售並不樂觀，據報近期正積極推出各項優惠措施促銷，包括向上海的新客戶提供3,000元人民幣的購物券。
資料顯示，今年首5個月，內地最暢銷的電動車排名中，首兩位都是來自比亞迪股份(01211)，Tesla的Model Y及Model 3分別排第3及第10。Model 3銷售相對落後，原因之一乃其電動車6年造型從未改款，加上內地國產新勢力崛起，並積極推出價格優惠搶佔市場，且在提升智慧化技術及軟件，往往更貼合內地消費者的口味。
富豪汽車上月銷量增21%
其他車企消息方面，吉利汽車(00175)母公司吉利控股旗下富豪汽車7月銷量按年增21%至54,165輛，連續第11個月錄得按年增長；今年首7個月之全球銷量按年增長18%至39.6萬輛，當中電動車銷量為64,764輛，按年增1.7倍。
此外，瀋陽中級人民法院昨日公布，裁定批准《華晨汽車集團控股等12家企業實質合併重整計劃》，並終止華晨集團等12家企業重整程序。華晨集團表示，鑑於重整計劃已經法院裁定批准後生效，因此瀋陽汽車將成為公司的間接控股股東，公司實控人將變更為瀋陽市人民政府國有資產監督管理委員會。系內的華晨中國(01114)及新晨動力(01148)昨日上午均中途停牌，停牌前華晨中國報3.94元，跌1%；新晨動力則報0.275元，無成交。
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