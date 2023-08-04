華傳加強查大宗商品交易

內地當局據報正加大對大宗商品交易的調查力度，懷疑這些交易被用來牟取廉價融資或政府補貼，而非有助於實體經濟。

欠透明 助長企業牟利 外媒引述消息指，內地的大宗商品貿易及其融資規模龐大，但往往不透明；企業買賣和囤積工業商品以牟利，從而推高製造商、最終則是消費者負擔的成本，當局一直設法應對這問題。

至於最近官方升級調查行動有兩個背景，一是新的監管領導層帶來新的管理思路，二是地方政府財政吃緊更難帶動經濟增長，從而刺激對經濟亂象治理的要求。

據報調查人員一直在審計交易帳簿，查核交易對手的背景，並詢問融資和物流等細節，以檢查是否存在濫用地方政府資金或偽造與大宗商品交易相關數據的情況。業界認為，這些調查行動使一些內地企業在簽訂新的金屬、化學品和煤炭合同時更加躊躇，並導致一些現有的供應交易終止。有貿易商表示，這些調查料將降低某些金屬的交易量，因利用價格波動賺取快錢已變得更加困難。

國際油價方面，昨日大致回穩，紐約期油及布蘭特期油分別曾跌0.3%，報每桶79.19美元及82.94美元。