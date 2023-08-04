鐵塔半年多賺14% 不派息

自由現金流轉負12億

受商務定價協議影響，經營現金流按年跌63.1%至115.55億元，自由現金流更由正轉負12.67億元。張志勇指，商務定價只會影響今年表現，明年不會再受影響，因此可比口徑的數字才能客觀地反映業績。總會計師胡少峰則補充，集團第二季起收款趨勢良好，下半年隨着協議等相關工作陸續完成及持續加強應收帳款管理，收款速度將逐步加快，現金流亦會有所改善。