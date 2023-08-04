鐵塔半年多賺14% 不派息
中國鐵塔(00788)公布，今年上半年盈利48.41億元（人民幣‧下同），按年增長14.6%，每股盈利0.0277元，不派息。董事長兼執行董事張志勇預告，未來將擴大有效投資，同時亦會強化成本管理。
期內，營業收入464.61億元，按年增長2.15%。當中，營運商業務收入409.05億元，按年下降1.1%；其中塔類業務收入374.81億元，按年下降2.9%；室內分布式天線系統業務收入為34.24億元，按年增長24.4%。智聯業務及能源業務收入分別按年增長31%及38.5%。集團資本開支錄128.2億元，按年增加37.4%；淨債務槓桿比率為31.1%，按年增0.5個百分點。
自由現金流轉負12億
受商務定價協議影響，經營現金流按年跌63.1%至115.55億元，自由現金流更由正轉負12.67億元。張志勇指，商務定價只會影響今年表現，明年不會再受影響，因此可比口徑的數字才能客觀地反映業績。總會計師胡少峰則補充，集團第二季起收款趨勢良好，下半年隨着協議等相關工作陸續完成及持續加強應收帳款管理，收款速度將逐步加快，現金流亦會有所改善。
截至6月底止，塔類站址數206.1萬個，較去年底累計淨增6,000個；營運商塔類租戶達到342.3萬戶，較去年底累計淨增6.1萬戶；營運商塔類站均租戶數由去年底的1.65戶提升到1.67戶；上半年共完成5G建設需求約32.5萬個。
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