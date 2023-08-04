大摩降中國股票評級

籲趁反彈獲利離場 官媒券商群起反駁 環球股市日前受美國主權信用評級遭狠削所拖累之際，美資投行摩根士丹利突然再奏起「摩笛」，將中國股票評級下調至「與大市同步」，星展集團行政總裁（CEO）高博德亦「加把口」，料內地經濟低迷前景將有更多財富湧入新加坡。大摩步高盛後塵，寫淡中國的報告隨即引來多家中資券商群起反駁，連頂級官媒亦罕見評論捍衞A股。中外資隔空「駁火」下，恒生指數昨亦反覆受壓，連跌3日兼失守250天平均線。

大摩首席亞洲股票策略師郭強盛團隊發表報告，將中國股市降級，並改為上調印度股市至「增持」。大摩形容這是去年10月以來，最大幅度地更改配置策略，並建議投資者趁國策利好中國股市反彈時，就好獲利離場。即使中央政治局會議發出穩經濟信號，但中國投資者信心依然脆弱，一旦政府寬鬆措施維持乏力平淡，恐不足以讓股市維持升勢。

星展CEO料華走資 湧新加坡 報告又指，市場正重新關注內地結構性挑戰，包括地方政府問題和失業問題，可惜至今仍缺乏解決方案，其他關鍵問題如內房危機及地緣政治緊張局勢，也需要改善，才能吸引持續資金流入。因此，大摩對中國股票在新興市場的配置排名，大手降至第13位，主要反映盈測可能下調、股本回報率偏低。惟今年10月初或是重返中國市場的時機，因屆時內地將舉行另一次高層會議，並可能作出刺激經濟措施的改革。

星展高博德昨也指，鑑於內地經濟復甦乏力，尤其是與美國關係惡化，促使投資者和企業的資金從世界第二大經濟體轉向多元化地區，新加坡將受惠更多投資和財富持續湧入。

值得留意是，港元拆息（HIBOR）昨日已全線回落，與樓按相關的一個月拆息報5.36054厘，按日下跌0.06934厘，結束連升6個交易日的走勢。

面對外資唱淡大市前景，多家內地公募基金挺身反駁，直言「大家投資理念、投資方法以及對市場的判斷不一樣」，重量級官媒亦罕有發文反擊，對投資者大派定心丸，引述內地金融界人士指，A股無論是短期還是中期行情均值得期待。午後滬深股市3大指數齊齊由跌轉漲，更以全日最高位收市，滬綜指收升0.58%，收報3,280點。

港股受壓 3日累瀉658點 港股方面，恒指昨午一度由跌轉升，惟尾市再插，收市挫96點0.49%，報19,420點，失守250天線（19,304點），3日累瀉658點或3.27%；國企指數跌17點或0.26%，收報6,652點；科指轉升17點或0.4%，收報4,406點。

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