星展香港料全年貸款減少

星展北亞區主管及星展銀行（香港）行政總裁龐華毅（Sebastian Paredes）預期，港區貸款增長在下半年仍面臨挑戰，全年仍下跌，坦言不預期下半年貸款需求有強勁增長，特別是內地企業，而這一趨勢可能在明年上半年持續。

上半年星展香港貸款平均餘額4,290億元，按年縮9%。龐華毅解釋，主要是很多企業及貿易貸款在上半年到期，同時內地融資成本不斷下跌，驅使不少企業境內融資。隨着港美利率明年下半年有望回落，收窄與內地的息差，屆時對香港貸款增長有正面作用。

半年賺47億 淨利息收入升 受惠高息環境，星展香港上半年純利按年增加約39%至47.31億元，比起疫情爆發前的2019年同期高出約8%，主要是淨利息收入按年升43%至60.56億元，費用收入微跌至31.56億元。龐華毅表示，由於利率高企，預期下半年淨利息收入維持強勁，費用收入則有望受惠內地經濟下半年復甦。

於6月底，該行淨息差為1.87%，按年擴60點子，其中第二季淨息差按季擴11點子。星展銀行（香港）董事總經理兼財務總監陳立珊相信，美國還有機會加息0.25厘，屆時港元拆息若緊貼美息向上，料年底淨息差將達到2%或以上。

據報星展香港早前把最優惠利率（P息）作為H按封頂息，即高達5.875厘，龐華毅表示，需確保按息水平符合資金成本。陳補充，在美國聯儲局上月加息後，該行沒有跟隨其他港銀上調P息，但目前還在考慮中。