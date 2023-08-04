大酒店考慮年底恢復派息

香港半島上季房租$6097 若扣除物業估值等項目，集團上半年基本盈利為2,500萬元，上年同期虧損2.54億元。集團坦言，酒店分部在大部分營運所在市場表現均有改善，商用物業分部的收入增長亦令人滿意，可是與疫情前以及2019年香港社會運動之前的時期比較，財務業績還沒達到可視為正常水平。

集團同時披露，香港半島酒店上季平均可出租客房收入錄2,655元，按年及按季分別增2.64倍及23.2%；平均房租錄6,097元，較上年同期的3,013元有明顯改善，至於出租率達44%，按年及按季分別多20個百分點及5個百分點。

郭表示，香港酒店入住率按年恢復，但還沒回到以往六至七成的「正常」水平，差距在於來自北美及歐洲的長途客減少，難言這批長途客何時恢復，但與此同時公司會持續致力拓展不同市場的客源。

計劃兩年內翻新凌霄閣 另集團正在對凌霄閣零售及餐飲服務進行檢討，計劃未來一至兩年內翻新該物業。

香港科技大學商學院與慧科昨推出利用人工智能展望旅遊業短期走勢的「慧科科大旅遊指數」，最新報92.16點。科大商學院資深副院長許佳龍表示，數據反映本港旅遊業回復至2018年的92%水平。