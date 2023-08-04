電盈藝人及活動相關收入增

業績公告顯示，ViuTV和藝人相關的免費電視分部，上半年收入按年僅增0.51%至3.9億元，惟EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）按年增長5.06%至8,300萬元，為連續4個半年度賺錢。

紅館意外發生後，電盈的業績公告便隻字不提MIRROR或任何藝人，這次更加沒有披露廣告收入的實數或變幅，推算藝人相關收入變得更難。不過，就免費電視收入增長顯著轉弱，電盈說「廣告收入穩定」，還指旗下藝人得到更多參與電影、音樂及代言機會下，「藝人管理及活動相關收入增加」。

「黃Viu」付費用戶1100萬 本報綜合過去多份業績推算，去年上半年藝人相關收入最多約1.38億元，下半年再升至最多約1.56億元。電盈表示，ViuTV將繼續培養及投資優秀人才，下半年將推出「更強大的內容陣容」，包括熱門遊戲節目回歸和以自家元素翻拍的韓劇，不遺餘力保持內容創作、藝人管理及活動業務發展勢頭，迎接持續轉變的廣告市場形勢。

比起免費電視分部收入增長放緩，OTT分部收入按年增長23.53%至9.71億元，EBITDA更按年飆8.16倍至1.65億元。「黃Viu」6月底坐擁付費用戶1,100萬名，按年升逾兩成。去年度業績提到「年內」有1,220萬名。