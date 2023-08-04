長實首6月少賺20% 稱計劃如期推進
本港大型地產發展商長實集團(01113)上半年盈利有所倒退，但主席李澤鉅在業績分析員會議上多次強調，該企訂下的計劃都如預期推進，其中一項是業務多元化，有助集團在不同行業的周期保持穩定財務表現，基本投資原則是不要把所有雞蛋放在同一個籃子。
截至6月底，長實半年度的股東應佔溢利103.31億元，按年跌20.13%；每股盈利2.88元；中期股息持平於每股0.43元。若撇除2022年出售飛機租賃業務的一次性貢獻，以及計算股份回購計劃的正面影響，是次中期每股盈利僅減少4%。
上半年度已確認之物業銷售收入為82.46億元，主要包括香港名日‧九肚山，以及內地東莞海逸豪庭、上海湖畔名邸和北京譽天下。至於7月13日終止就出售其持有西半山21 BORRETT ROAD未售單位之發展商權益協議，所沒收之訂金將於下半年度入帳。李形容事件為個別買家的情況，不反映整體市況，又對該項目重售感到樂觀。
「現時置業時機比3年前好」
他表示，房地產業是香港經濟的重要組成部分，行業的興衰對經濟有重大影響，並且有共存共榮的關連關係。雖然目前利率高企，市況亦不穩，但他說，市民若想置業自住，又有負擔能力，現在的入市時機比3年前好，因現時利率下跌的可能性較高，走勢較為明確，地價亦已跌至接近政府的成本價，與前幾年比，地價再跌的可能性較低。
長實去年已完成數宗土地交易，李多次重申集團將繼續嚴守財務紀律，在市況較明朗時積極買地，認為這種逆周期買地或置業的方法，現在的時機較3年前穩陣。
英國營運方面，Greene King酒館業務上半年收入雖然增長7%至112.64億元，惟高企的通脹和能源價格令盈利按年倒退32.33%至5.86億元。另外，長實上月累計取得英國房地產信託基金Civitas Social Housing近九成股本，該房託將於下半年為集團提供即時租金收入。
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