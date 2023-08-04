長實首6月少賺20% 稱計劃如期推進

上半年度已確認之物業銷售收入為82.46億元，主要包括香港名日‧九肚山，以及內地東莞海逸豪庭、上海湖畔名邸和北京譽天下。至於7月13日終止就出售其持有西半山21 BORRETT ROAD未售單位之發展商權益協議，所沒收之訂金將於下半年度入帳。李形容事件為個別買家的情況，不反映整體市況，又對該項目重售感到樂觀。

「現時置業時機比3年前好」

他表示，房地產業是香港經濟的重要組成部分，行業的興衰對經濟有重大影響，並且有共存共榮的關連關係。雖然目前利率高企，市況亦不穩，但他說，市民若想置業自住，又有負擔能力，現在的入市時機比3年前好，因現時利率下跌的可能性較高，走勢較為明確，地價亦已跌至接近政府的成本價，與前幾年比，地價再跌的可能性較低。