長和半年純利112億 派息減一成

主席兼聯席董事總經理李澤鉅預期，本年度餘下時間經濟狀況仍充滿挑戰，業務及地域分布導致若干核心業務進入下調周期，但有集團其他方面強勁復甦表現彌補，集團之前景仍具韌力。在市況波動之中維持財務穩定，有助為股東繼續尋找有利的投資。

零售收益升4% 歐亞表現佳 對於中期盈利按年降約41%，聯席董事總經理霍建寧解釋，是因為本期相較上一期沒有大型一次性的收入入帳，如撇除這因素，盈利實際只是下降13%。如單看收入總額，更只是下跌2.5%，撇除匯率變動影響、以業務所在地的貨幣計算，收入總額實際是上升1%，反映集團在營運上的平衡。

收入貢獻最大的零售業務期內錄得收益總額886.19億元，按年升4.37%，EBITDA按年升9.36%至117.71億元，主要受惠歐洲及亞洲表現亮麗和內地復甦，抵銷香港消費支出低迷影響。

港口部門貨櫃處理量跌7% 港口及相關服務部門期內經營293個泊位，共處理3,930萬個20呎標準貨櫃，較去年同期下跌7%，EBITDA按年跌18.52%至78.4億元，主要由於和記港口信託出口貨運量下跌、全球對消費品之需求停滯不前及2022年底歐美之存貨積壓；惟因上海貨運量回升而部分彌補。

以歐洲為主的電訊業務方面，EBITDA按年倒退16.24%至133.57億元。歐盟2016年否決長和旗下Three UK併購O2 UK上訴案，上月發還歐盟普通法院重審。被問到會否影響目前進行中的Three UK與Vodafone在英國的合併，霍建寧否定有關猜測，指兩宗合併完全獨立，法院重審的決定不會有任何影響，後者目前仍在等待英國競爭和市場管理局（CMA）的批准，相信會以目前市況來審議。