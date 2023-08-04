港私營經濟年內首收縮

PMI連降5個月 中小企營商信心挫 隨着通關效應逐步退卻，本港私營企業經營環境轉差。標普全球公布，香港7月採購經理指數（PMI）進一步跌至49.4，較6月的50.3明顯回落，不僅跌足5個月，且是今年首次跌穿50的盛衰分界線。與此同時，香港生產力促進局昨公布的第三季「渣打香港中小企領先營商指數」亦顯示，本港綜合營商指數按季回落6.1至46.7，回落至今年第一季水平。兩者均在說明，香港經濟景氣正在「打倒褪」，前景令人憂慮！

新接訂單轉跌 企業減產 標普全球直言，「香港私營企業由重啟拉動的增長動力，似乎在下半年耗盡」。調查提及，本港私營企業踏入下半年面臨的成本壓力與日俱增，原材料價格、運輸成本、僱員薪酬同時上漲，以及在採購價格和工資成本夾擊下，整體投入成本顯著飆升，企業需要加價，將成本負擔轉嫁客戶，而且價格升幅按月加快，高於一年來的平均水平。該機構又認為，由於價格壓力再度升溫，很可能進一步抑壓商業信心，影響市場未來數月對商品和服務的需求。

此外，企業上月新接的訂單量由升轉跌，並降低產量，產出7個月以來首次減少，若按行業分類，製造業首當其衝，供應商亦於7月延長了交付時間，反映供應鏈較為緊張，造成企業積壓更多。

由於新增訂單和業務量下跌，企業縮減採購應對，跌幅為一年來最高。此外，企業經營信心同樣下跌，樂觀度跌至8個月最低，而他們對前景的憂慮，沖淡了原先期待經濟轉好的盼望，並且對物料採購和人力配置顯得審慎。

無獨有偶，第三季渣打香港中小企領先營商指數亦反映一眾中小企對今季生意額的信心回落，因5大分項指數全線下跌，又以「營業狀況」及「盈利表現」跌幅最顯著，各跌11.3及9.6，至44.7及41.5，「環球經濟」一環亦跌8至40.3，渣打銀行（香港）大中華高級經濟師劉健恆則指，數字跌不僅反映美國加息及地緣政治對環境經濟構成不明朗，某程度亦反映內地經濟近期增速放緩的情況。

11行業齊挫 住宿膳食最甘 以行業劃分，期內11大行業均錄跌幅，以「住宿及膳食服務業」及「資訊及通訊業」跌得最勁，各跌11.8及9.7，而「運輸、倉庫及速遞服務業」今季報39.5，再次跌穿40水平。

不過，該行維持本港經濟今年全年增長4.3%的預測，劉健恆亦強調看不到要調低本港全年經濟增長預測的急切性，預期今年下半年經濟可升6%，因去年下半年現低基數效應。

券商花旗近日發表研究報告，指基於香港第二季經濟增長較預期弱，故將本港今、明兩年的經濟增長預測由原來的4.5%及3.9%，分別下調至4%及3.5%。

該行解釋，在利息較高及內地政策存不確定性因素下，上季本地固定資本形成總額按年跌1%，意味企業對未來投資缺乏信心，投資受挫，故料今年下半年及明年上半年初的投資復甦步伐會較預期慢。

香港PMI指數表現疲弱 中小企營商指數回落