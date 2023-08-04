商廈成交額月瀉57%

息口高企，本港工商舖物業交投萎縮。7月該類物業共錄297宗買賣註冊登記，較6月下跌約21%；註冊金額則錄約30.36億元，按月也減少約18.2%，當中，商廈走勢最差，成交金額挫近六成。

上環舖呎售11萬 美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，上月商廈板塊註冊量僅錄49宗，按月大跌約43%，涉及金額約4.13億元，較6月更跌約57.3%。至於工廈物業期間錄170宗買賣，按月亦減少約16.3%，涉及成交總值約10.16億元，按月跌約29.9%。商舖市場走勢較理想，上月註冊量及總值分別錄78宗與約16.07億元，較6月只低約10.3%及升約24.2%。

港島地舖以呎價逾10萬元易手。上環皇后大道中368號地下5號舖，實用面積約180方呎，以約2,000萬元登記售出，呎價約11萬元。資料顯示，該舖原業主於1983年以約68.7萬元買入，物業約40年升值約28倍。

此外，中原（工商舖）梁錦和稱，黃竹坑貴寶工業大廈2樓A室、2樓B室及3樓B室連車位，涉及單位面積約5,526方呎，以約4,500萬元沽，扣除車位價後，平均呎價7,700多元，屬市價水平。買家為該物業用家，因配合業務發展，購入單位自用及長線收租。