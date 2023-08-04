VAU Residence下周標售6特色戶 GREENWICH步行街料140商店進駐

市區現樓新盤銷售步伐持續，萬科香港旗下的何文田VAU Residence，落實下周一招標發售6伙連天台特色單位。

該集團董事總經理周銘禧表示，銷售安排已於昨日上載，售價將參考區內特色單位，目標實用呎價約3.5萬元水平，而該項目合共提供7伙同類頂層戶。銷情方面，樓盤至今累沽69伙，佔可發售單位超過六成，平均成交實用呎價約2.54萬元，套現近5億元。

萬科兩項目排隊登場 同系其他樓盤部署方面，他指出，旗下長沙灣項目新系列的銷售中心正準備中，預計最快今年底推出。至於大埔馬窩路項目部署今年底至明年初分期推出，提供約1,500個單位。

另外，位於北角春秧街的長租酒店項目，裝修工程已屆最後階段，有望下半年內推出。而其他較長遠的發展，包括沙田顯和里及牛頭角舊樓兩個住宅項目，預期最快在2025年才會登場。

該集團租務部租務副總經理麥文輝稱，立體商業步行街會規劃成4個主題區域，分別為文青及時尚區、親子及娛樂區、休閒區以及家居生活區。

VAU Residence昨開放兩個現樓頂層特色戶予傳媒參觀，包括實用面積283方呎的28樓A室。 BAKER CIRCLE項目的商業步行街的地下及一樓商舖，總店面長度約一公里。左為麥文輝，中為陳德鳴。